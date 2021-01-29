https://ria.ru/20210129/kvitantsiya-1595122839.html
Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Россиянка узнала о продаже своей квартиры из квитанции за услуги ЖКХ
Жительница Кубани узнала, что лишилась своей квартиры, из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:39
2021-01-29T13:39
2021-01-29T14:53
федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр)
краснодарский край
общество
происшествия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Жительница Кубани узнала, что лишилась своей квартиры, из квитанции за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Краснодарского края.По данным ведомства, 86-летняя пенсионерка хотела оплатить счета, однако в одной из квитанций обнаружила, что в качестве собственника недвижимости указано неизвестное ей лицо.Выяснилось, что россиянка якобы сама продала квартиру в апреле прошлого года. Копия соответствующего договора находилась в местном управлении Росреестра. При этом пострадавшая не заключала ни с кем никаких сделок и денег за жилье не получала.По факту предполагаемого мошенничества возбуждено уголовное дело.
https://ria.ru/20210107/moshenniki-1592203437.html
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федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр), краснодарский край, общество, происшествия