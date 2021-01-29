https://ria.ru/20210129/kruizy-1595105032.html

Саудовская Аравия создает круизную компанию для поддержки туризма

Саудовская Аравия создает круизную компанию для поддержки туризма

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии учредил национальную круизную компанию, в соответствии с планами страны стать одной из наиболее... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:29

2021-01-29T18:29

2021-01-29T18:29

туризм

туризм

круизы

красное море

новости - туризм

саудовская аравия

джидда

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ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии учредил национальную круизную компанию, в соответствии с планами страны стать одной из наиболее привлекательных в мире для туристов, сообщает Arab News.По информации издания, главный офис Cruise Saudi расположится в Джидде на побережье Красного моря.Организация вместе с представителями власти разработает маршруты, которые познакомят гостей с культурным наследием региона и природными достопримечательностями.Ранее руководство Саудовской Аравии сообщало, что к 2030 году планируется сделать королевство центром мирового туризма, которое будут посещать не менее 100 миллионов путешественников в год.

https://ria.ru/20201209/oman-1588053568.html

красное море

саудовская аравия

джидда

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, круизы, красное море, новости - туризм, саудовская аравия, джидда