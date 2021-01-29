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Саудовская Аравия создает круизную компанию для поддержки туризма
Саудовская Аравия создает круизную компанию для поддержки туризма
Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии учредил национальную круизную компанию, в соответствии с планами страны стать одной из наиболее... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:29
2021-01-29T18:29
туризм
туризм
круизы
красное море
новости - туризм
саудовская аравия
джидда
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ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии учредил национальную круизную компанию, в соответствии с планами страны стать одной из наиболее привлекательных в мире для туристов, сообщает Arab News.По информации издания, главный офис Cruise Saudi расположится в Джидде на побережье Красного моря.Организация вместе с представителями власти разработает маршруты, которые познакомят гостей с культурным наследием региона и природными достопримечательностями.Ранее руководство Саудовской Аравии сообщало, что к 2030 году планируется сделать королевство центром мирового туризма, которое будут посещать не менее 100 миллионов путешественников в год.
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туризм, круизы, красное море, новости - туризм, саудовская аравия, джидда

Саудовская Аравия создает круизную компанию для поддержки туризма

18:29 29.01.2021
 
© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкКруизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия
Круизное судно на рейде рядом с городом Илулиссат в акватории острова Гренландия - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Илья Тимин
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ДОХА, 29 янв — РИА Новости. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии учредил национальную круизную компанию, в соответствии с планами страны стать одной из наиболее привлекательных в мире для туристов, сообщает Arab News.
По информации издания, главный офис Cruise Saudi расположится в Джидде на побережье Красного моря.
Организация вместе с представителями власти разработает маршруты, которые познакомят гостей с культурным наследием региона и природными достопримечательностями.
Ранее руководство Саудовской Аравии сообщало, что к 2030 году планируется сделать королевство центром мирового туризма, которое будут посещать не менее 100 миллионов путешественников в год.
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