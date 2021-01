https://ria.ru/20210129/kriptovalyuta-1595090487.html

СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты

СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты

Крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, решила попробовать свои силы на других активах, например, РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:12

2021-01-29T11:12

2021-01-29T12:17

reddit

american airlines

сша

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153199/55/1531995562_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_eb283ae09974c8798286da0a2d170fb0.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, решила попробовать свои силы на других активах, например, серебре и криптовалютах, передаёт агентство Блумберг.Так, накануне, как указывает агентство, внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро. "Акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на Reddit как цель для ситуации закрытия коротких позиций, взлетели в цене на 39%. Затем розничные инвесторы пошли в акции IShares Silver Trust, подняв их на целых 7,2%", - передаёт Блумберг. А стоимость фьючерса на серебро на полтора часа в четверг взлетела сразу на 6,7% "без особых на то оснований", затем цена скорректировалась, и в пятницу снова растет - на 2,1%.Кроме того, внимание участников группы людей, именуемой как WallStreetBets, привлекла небольшая криптовалюта Dogecoin, которая в четверг взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В пятницу, по данным портала CoinMarketCap, этот рост продолжается и составляет 374%, достигая 0,06 доллара.Также, по мнению агентства, трейдеры продолжают "раздувать" стоимость акций совсем небольших компаний, поскольку брокеры начали ограничивать операции с Gamestop. Так, акции KYN Capital Group подскочили в цене на 180%, а крошечной нефтедобывающей компании со штатом в пять человек New Concept Energy Inc. - почти на 1000%.Первым звоночком послужил беспрецедентный рост котировок сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей Gamestop. Действия WallStreetBets затем затронули и другие компании - AMC Entertainment, Koss Corp., Bed Bath & Beyond, Naked Brand Group и даже одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines. На этом фоне брокеры в США начали ограничивать сделки с акциями, цену которых "задрало" это сообщество. Кроме того, волатильность котировок на рынке уже привлекла внимание американских властей.

https://ria.ru/20201228/kriptovalyuta-1591163750.html

https://ria.ru/20201210/valyuty-1588683068.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

reddit, american airlines, сша, экономика