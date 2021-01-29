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СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты
СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты
Крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, решила попробовать свои силы на других активах, например, РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:12
2021-01-29T12:17
reddit
american airlines
сша
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, решила попробовать свои силы на других активах, например, серебре и криптовалютах, передаёт агентство Блумберг.Так, накануне, как указывает агентство, внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро. "Акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на Reddit как цель для ситуации закрытия коротких позиций, взлетели в цене на 39%. Затем розничные инвесторы пошли в акции IShares Silver Trust, подняв их на целых 7,2%", - передаёт Блумберг. А стоимость фьючерса на серебро на полтора часа в четверг взлетела сразу на 6,7% "без особых на то оснований", затем цена скорректировалась, и в пятницу снова растет - на 2,1%.Кроме того, внимание участников группы людей, именуемой как WallStreetBets, привлекла небольшая криптовалюта Dogecoin, которая в четверг взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В пятницу, по данным портала CoinMarketCap, этот рост продолжается и составляет 374%, достигая 0,06 доллара.Также, по мнению агентства, трейдеры продолжают "раздувать" стоимость акций совсем небольших компаний, поскольку брокеры начали ограничивать операции с Gamestop. Так, акции KYN Capital Group подскочили в цене на 180%, а крошечной нефтедобывающей компании со штатом в пять человек New Concept Energy Inc. - почти на 1000%.Первым звоночком послужил беспрецедентный рост котировок сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей Gamestop. Действия WallStreetBets затем затронули и другие компании - AMC Entertainment, Koss Corp., Bed Bath &amp; Beyond, Naked Brand Group и даже одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines. На этом фоне брокеры в США начали ограничивать сделки с акциями, цену которых "задрало" это сообщество. Кроме того, волатильность котировок на рынке уже привлекла внимание американских властей.
https://ria.ru/20201228/kriptovalyuta-1591163750.html
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reddit, american airlines, сша, экономика

СМИ: "армия" Reddit пытается "захватить" мировое серебро и криптовалюты

11:12 29.01.2021 (обновлено: 12:17 29.01.2021)
 
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 26 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Richard Drew
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Крупная группа физлиц на онлайн-платформе Reddit, ранее "задравшая" цены на ряд американских компаний, решила попробовать свои силы на других активах, например, серебре и криптовалютах, передаёт агентство Блумберг.
Так, накануне, как указывает агентство, внезапно начали расти в цене компании, добывающее серебро. "Акции First Majestic Silver Corp., упомянутые на Reddit как цель для ситуации закрытия коротких позиций, взлетели в цене на 39%. Затем розничные инвесторы пошли в акции IShares Silver Trust, подняв их на целых 7,2%", - передаёт Блумберг. А стоимость фьючерса на серебро на полтора часа в четверг взлетела сразу на 6,7% "без особых на то оснований", затем цена скорректировалась, и в пятницу снова растет - на 2,1%.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
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Кроме того, внимание участников группы людей, именуемой как WallStreetBets, привлекла небольшая криптовалюта Dogecoin, которая в четверг взлетела более чем на 800% после упоминания на форуме Reddit. В пятницу, по данным портала CoinMarketCap, этот рост продолжается и составляет 374%, достигая 0,06 доллара.
Также, по мнению агентства, трейдеры продолжают "раздувать" стоимость акций совсем небольших компаний, поскольку брокеры начали ограничивать операции с Gamestop. Так, акции KYN Capital Group подскочили в цене на 180%, а крошечной нефтедобывающей компании со штатом в пять человек New Concept Energy Inc. - почти на 1000%.
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10 декабря 2020, 21:33
Банк России объяснил, чем цифровой рубль отличается от криптовалюты
Первым звоночком послужил беспрецедентный рост котировок сети магазинов по продаже видеоигр и игровых консолей Gamestop. Действия WallStreetBets затем затронули и другие компании - AMC Entertainment, Koss Corp., Bed Bath & Beyond, Naked Brand Group и даже одного из крупнейших американских авиаперевозчиков American Airlines. На этом фоне брокеры в США начали ограничивать сделки с акциями, цену которых "задрало" это сообщество. Кроме того, волатильность котировок на рынке уже привлекла внимание американских властей.
 
RedditAmerican AirlinesСШАЭкономика
 
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