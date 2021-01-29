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В Красноярске в четвертый раз с начала года объявили режим "черного неба"
В Красноярске в четвертый раз с начала года объявили режим "черного неба"
В Красноярске в четвертый раз с начала года объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, сообщает Среднесибирское управление по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:29
2021-01-29T13:29
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
красноярский край
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. В Красноярске в четвертый раз с начала года объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды."С 19 часов 30 января 2021 года до 19 часов 1 февраля 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске четвертый раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в такие периоды уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, общество

В Красноярске в четвертый раз с начала года объявили режим "черного неба"

13:29 29.01.2021
 
© Радио SputnikВид на Красноярск
Вид на Красноярск - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Радио Sputnik
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КРАСНОЯРСК, 29 янв - РИА Новости. В Красноярске в четвертый раз с начала года объявлен режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности, сообщает Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
"С 19 часов 30 января 2021 года до 19 часов 1 февраля 2021 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.
С начала 2021 года режим "черного неба" вводится в Красноярске четвертый раз. Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю советует жителям в такие периоды уделять особое внимание профилактическим мероприятиям, снижающим поступление в организм вредных химических веществ, в том числе ограничить в этот период пребывание на улицах.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайКрасноярскОбщество
 
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