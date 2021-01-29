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Липецкая область
https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595111578.html
В Липецкой области снижается уровень заболеваемости COVID-19
В Липецкой области снижается уровень заболеваемости COVID-19
Власти Липецкой области регистрируют сокращение в среднем на 15% численности госпитализируемых с COVID-19, сообщил глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:43
2021-01-29T12:43
липецкая область
коронавирус в россии
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области регистрируют сокращение в среднем на 15% численности госпитализируемых с COVID-19, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, в шести инфекционных госпиталях региона продолжают функционировать 2,2 тысяч коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд в среднем составляет 32%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения.Артамонов отметил, что на данный момент на амбулаторном лечении находятся 2,6 тысяч человек.Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.Прививки от COVID-19, по данным на 28 января, получили 16,3 тысяч жителей Липецкой области."Если положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных продолжится, то мы отменим введенный ранее ограничения на работу кафе и ресторанов. Уже сейчас разрешен выход на работу сделавшим прививку жителям региона старше 65 лет. Также по согласованию с работодателем можно отменить и удаленную трудовую деятельность", - сказал Артамонов.
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коронавирус в россии, игорь артамонов

В Липецкой области снижается уровень заболеваемости COVID-19

12:43 29.01.2021
 
© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкМедик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы
Медик в защитном противоэпидемическом костюме в коридоре Новосибирской областной клинической больницы - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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ЛИПЕЦК, 29 янв – РИА Новости. Власти Липецкой области регистрируют сокращение в среднем на 15% численности госпитализируемых с COVID-19, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в шести инфекционных госпиталях региона продолжают функционировать 2,2 тысяч коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией. Свободный коечный фонд в среднем составляет 32%. Рассматривается возможность его дальнейшего сокращения.
Работа благотворительного фонда развития паллиативной помощи. - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
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Артамонов отметил, что на данный момент на амбулаторном лечении находятся 2,6 тысяч человек.
Обеспечивается нормативный охват населения ПЦР-тестированием.
Прививки от COVID-19, по данным на 28 января, получили 16,3 тысяч жителей Липецкой области.
"Если положительная динамика по числу заболевших и госпитализированных продолжится, то мы отменим введенный ранее ограничения на работу кафе и ресторанов. Уже сейчас разрешен выход на работу сделавшим прививку жителям региона старше 65 лет. Также по согласованию с работодателем можно отменить и удаленную трудовую деятельность", - сказал Артамонов.
 
Липецкая областьКоронавирус в РоссииИгорь Артамонов
 
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