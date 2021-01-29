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В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1042 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:19
2021-01-29T12:19
2021-01-29T12:19
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализированы 1042 человека с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID."В столице выздоровели еще 6180 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. В Москве выявлено 2799 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 1042 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 63 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат теста на COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество