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Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных
Британка, умирающая от COVID-19, призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому, высказав опасения, что "может не... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T06:17
2021-01-29T07:42
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
в мире
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британка, умирающая от COVID-19, призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому, высказав опасения, что "может не выкарабкаться", пишет ITV News.Жительница Кардиффа, 40-летняя Карен Хоббс, заразилась коронавирусом перед католическим Рождеством и была госпитализирована 27 декабря. При этом женщина описывала в соцсетях лечение и ситуацию в больнице.Несмотря на хорошую физическую форму и здоровье, состояние Хоббс, бывшей стюардессы, быстро ухудшалось, из-за чего медики решили ввести ее искусственную кому. Как сообщает ITV News, после последнего поста женщины от 2 января родные Карен поняли, насколько серьезно ее положение."Меня вводят в искусственную кому, предупредив, что я могу не выжить, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас – это не то слово!" – написала Хоббс.В результате она перенесла остановку сердца и умерла 19 января, не приходя в сознание. По словам сестры Хоббс Рейчел, семья была ошарашена из-за случившегося. "Мы думали, с ней все будет в порядке", - рассказала она.У Хоббс осталось пять детей. После ее смерти родные призвали людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.За последние сутки в Великобритании выявили 28 680 случаев COVID-19, скончались 1239 заболевших. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,7 миллиона человек, умерли 103 126.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Последнее сообщение умирающей от COVID-19 женщины поразило ее родных

06:17 29.01.2021 (обновлено: 07:42 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Медицинское оснащение в палате временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Британка, умирающая от COVID-19, призвала в соцсетях молиться за ее здоровье перед введением в искусственную кому, высказав опасения, что "может не выкарабкаться", пишет ITV News.
Жительница Кардиффа, 40-летняя Карен Хоббс, заразилась коронавирусом перед католическим Рождеством и была госпитализирована 27 декабря. При этом женщина описывала в соцсетях лечение и ситуацию в больнице.
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Несмотря на хорошую физическую форму и здоровье, состояние Хоббс, бывшей стюардессы, быстро ухудшалось, из-за чего медики решили ввести ее искусственную кому. Как сообщает ITV News, после последнего поста женщины от 2 января родные Карен поняли, насколько серьезно ее положение.
"Меня вводят в искусственную кому, предупредив, что я могу не выжить, пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас – это не то слово!" – написала Хоббс.
В результате она перенесла остановку сердца и умерла 19 января, не приходя в сознание. По словам сестры Хоббс Рейчел, семья была ошарашена из-за случившегося. "Мы думали, с ней все будет в порядке", - рассказала она.
У Хоббс осталось пять детей. После ее смерти родные призвали людей соблюдать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
За последние сутки в Великобритании выявили 28 680 случаев COVID-19, скончались 1239 заболевших. Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у более чем 3,7 миллиона человек, умерли 103 126.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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