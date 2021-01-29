https://ria.ru/20210129/kontrakt-1595200951.html

Журнал Spiegel частично расшифровал контракт между ЕК и AstraZeneca

Журнал Spiegel частично расшифровал контракт между ЕК и AstraZeneca

Журнал Spiegel заявил, что сумел частично расшифровать текст, закрашенный в заключенном между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca контракте на покупку вакцины РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T19:22

2021-01-29T19:22

2021-01-29T19:27

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

astrazeneca

еврокомиссия

евросоюз

der spiegel

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Журнал Spiegel заявил, что сумел частично расшифровать текст, закрашенный в заключенном между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca контракте на покупку вакцины против коронавируса.Евросоюз в пятницу опубликовал контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в поставках. Как подчеркнули в Еврокомиссии, обнародованный контракт содержит отредактированные части, касающиеся конфиденциальной информации, в частности касательно стоимости вакцины.Немецкое издание утверждает, что часть закрашенных фрагментов можно расшифровать, открыв документ в такой программе для чтения, как Acrobat Reader. В частности, изданию удалось увидеть, что в контракте обозначена стоимость в размере 870 миллионов евро, куда входят прямые и непрямые затраты и расходы AstraZeneca при производстве вакцины. Отмечается, что сама компания никаких потерь при поставке препарата не несет, а в случае, если затраты окажутся выше 870 миллионов, то она должна уведомить об этом ЕК.Согласно журналу, закрашены в том числе данные о том, что страны-члены ЕС несут, среди прочего, расходы на розлив и упаковку вакцины, равно как и на хранение и распространение препарата. В контракте также оговорена возможность приобретения еще 100 миллионов доз вакцины сверх оговоренного объема, причем, согласно закрашенному тексту, эти дозы AstraZeneca должна в случае востребования поставить не позднее 1 июля 2021 года.Издание подчеркивает, что обнародованный контракт свидетельствует об имеющихся конкретных договоренностях по поставкам, что подтверждает позицию ЕК в ее споре с фармкомпанией AstraZeneca.Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллионов доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок.Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, der spiegel, в мире