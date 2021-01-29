https://ria.ru/20210129/kontrakt-1595200951.html
Журнал Spiegel частично расшифровал контракт между ЕК и AstraZeneca
Журнал Spiegel частично расшифровал контракт между ЕК и AstraZeneca
Журнал Spiegel заявил, что сумел частично расшифровать текст, закрашенный в заключенном между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca контракте на покупку вакцины РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T19:22
2021-01-29T19:22
2021-01-29T19:27
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
astrazeneca
еврокомиссия
евросоюз
der spiegel
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_233:623:2087:1666_1920x0_80_0_0_21616ddd6d77f2458348943beaf1165e.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Журнал Spiegel заявил, что сумел частично расшифровать текст, закрашенный в заключенном между Еврокомиссией и компанией AstraZeneca контракте на покупку вакцины против коронавируса.Евросоюз в пятницу опубликовал контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в поставках. Как подчеркнули в Еврокомиссии, обнародованный контракт содержит отредактированные части, касающиеся конфиденциальной информации, в частности касательно стоимости вакцины.Немецкое издание утверждает, что часть закрашенных фрагментов можно расшифровать, открыв документ в такой программе для чтения, как Acrobat Reader. В частности, изданию удалось увидеть, что в контракте обозначена стоимость в размере 870 миллионов евро, куда входят прямые и непрямые затраты и расходы AstraZeneca при производстве вакцины. Отмечается, что сама компания никаких потерь при поставке препарата не несет, а в случае, если затраты окажутся выше 870 миллионов, то она должна уведомить об этом ЕК.Согласно журналу, закрашены в том числе данные о том, что страны-члены ЕС несут, среди прочего, расходы на розлив и упаковку вакцины, равно как и на хранение и распространение препарата. В контракте также оговорена возможность приобретения еще 100 миллионов доз вакцины сверх оговоренного объема, причем, согласно закрашенному тексту, эти дозы AstraZeneca должна в случае востребования поставить не позднее 1 июля 2021 года.Издание подчеркивает, что обнародованный контракт свидетельствует об имеющихся конкретных договоренностях по поставкам, что подтверждает позицию ЕК в ее споре с фармкомпанией AstraZeneca.Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллионов доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок.Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210128/astrazeneca-1594988446.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580899485_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b27c518bf814c1847cf3a7e14d6a6764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, astrazeneca , еврокомиссия, евросоюз, der spiegel, в мире
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Журнал Spiegel
заявил, что сумел частично расшифровать текст, закрашенный в заключенном между Еврокомиссией
и компанией AstraZeneca
контракте на покупку вакцины против коронавируса.
Евросоюз
в пятницу опубликовал контракт на приобретение вакцины против коронавируса компании AstraZeneca, который вызвал много споров из-за задержки в поставках. Как подчеркнули в Еврокомиссии, обнародованный контракт содержит отредактированные части, касающиеся конфиденциальной информации, в частности касательно стоимости вакцины.
Немецкое издание утверждает, что часть закрашенных фрагментов можно расшифровать, открыв документ в такой программе для чтения, как Acrobat Reader. В частности, изданию удалось увидеть, что в контракте обозначена стоимость в размере 870 миллионов евро, куда входят прямые и непрямые затраты и расходы AstraZeneca при производстве вакцины. Отмечается, что сама компания никаких потерь при поставке препарата не несет, а в случае, если затраты окажутся выше 870 миллионов, то она должна уведомить об этом ЕК.
Согласно журналу, закрашены в том числе данные о том, что страны-члены ЕС несут, среди прочего, расходы на розлив и упаковку вакцины, равно как и на хранение и распространение препарата. В контракте также оговорена возможность приобретения еще 100 миллионов доз вакцины сверх оговоренного объема, причем, согласно закрашенному тексту, эти дозы AstraZeneca должна в случае востребования поставить не позднее 1 июля 2021 года.
Издание подчеркивает, что обнародованный контракт свидетельствует об имеющихся конкретных договоренностях по поставкам, что подтверждает позицию ЕК в ее споре с фармкомпанией AstraZeneca.
Ранее AstraZeneca сообщала, что из-за необходимости оптимизации производства вакцины темпы ее поставок будут меньше ожидаемых и в первом квартале вместо запланированных 80 миллионов доз в ЕС поступит 31 миллионов доз вакцины. Это вызвало критику со стороны ЕС и политиков стран-членов, которые, в частности, заявляли, что компания по контракту обязана поставить изначальный объем вакцины, тогда как представители компании указали, что речь шла не об обязательствах, а о возможных объемах поставок.
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) в пятницу рекомендовало одобрить вакцину от коронавируса компании AstraZeneca к использованию на территории Евросоюза.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.