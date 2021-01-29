https://ria.ru/20210129/khimoruzhie-1595063710.html

Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении химоружия

Антонов ответил на заявление Госдепа США о применении химоружия

Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T06:01

2021-01-29T06:01

2021-01-29T09:12

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ВАШИНГТОН, 29 янв — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов назвал обвинения в адрес Москвы со стороны Вашингтона в применении химоружия для убийств беспочвенными инсинуациями.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты изучают предполагаемое использование химического оружия для "отравления" Алексея Навального.Как отметил Антонов, за рубежом не в первый раз выдвигают огульные обвинения в адрес России, не подкрепленные фактическими доказательствами. "Мы неоднократно просили зарубежных партнеров поделиться информацией и предлагали наладить профессиональный диалог с целью прояснения истины. Однако наши призывы продолжают оставаться безответными", — сказал дипломат.Он напомнил, что Россия полностью ликвидировала свои запасы боевых отравляющих веществ, что подтвердила Организация по запрещению химоружия."В то же время США остаются единственным государством — участником химконвенции, все еще не выполнившим свои обязательства по уничтожению запасов химоружия. Призываем Вашингтон в кратчайшие сроки завершить программу химической демилитаризации и прекратить тиражировать беспочвенные инсинуации в адрес нашей страны", — заключил Антонов.Госпитализация НавальногоУтром 20 августа самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Создателю Фонда борьбы с коррупцией* стало плохо еще в полете, после посадки его госпитализировали в реанимацию омской больницы скорой помощи № 1. Ядов в крови или моче пациента российские медики не выявили, зато обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Спустя два дня врачи разрешили перевезти Навального на лечение в Германию, поскольку на этом настаивали родственники. Еще в день госпитализации свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". По данным кабмина страны, выводы немецких экспертов также подтвердили лаборатории Швеции и Франции. Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов, но ответа не последовало.При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к этому веществу. Также его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, согласно указу президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ.ОЗХО подтвердила, что Навального отравили похожим на "Новичок" веществом, при этом субстанции нет в списках запрещенных химикатов. Российский постпред при организации Александр Шульгин заявил, что Москве не в чем оправдываться, и выразил сожаление, что Берлин перенес обвинительную кампанию против России в ОЗХО.*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1595044196.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594984563.html

https://ria.ru/20210128/navalnyy-1594883850.html

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