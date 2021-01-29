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Правительство расширило границы ТОР "Хабаровск"
Правительство расширило границы ТОР "Хабаровск"
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:28
2021-01-29T09:28
россия
михаил мишустин
хабаровск
владивосток
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", сообщила пресс-служба кабмина."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, что позволит запустить новые инвестиционные проекты. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что в границы будут включены участки Вяземского района, где затем будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. Как отмечает пресс-служба кабмина, в будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечет в регион свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций.Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% - на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.
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россия, михаил мишустин, хабаровск, владивосток, экономика

Правительство расширило границы ТОР "Хабаровск"

09:28 29.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкВид Хабаровска
Вид Хабаровска - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", сообщила пресс-служба кабмина.
"Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, что позволит запустить новые инвестиционные проекты. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в границы будут включены участки Вяземского района, где затем будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. Как отмечает пресс-служба кабмина, в будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечет в регион свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций.
Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% - на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.
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РоссияМихаил МишустинХабаровскВладивостокЭкономика
 
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