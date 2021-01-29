https://ria.ru/20210129/khabarovsk-1595073373.html

Правительство расширило границы ТОР "Хабаровск"

Правительство расширило границы ТОР "Хабаровск"

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:28

2021-01-29T09:28

2021-01-29T09:28

россия

михаил мишустин

хабаровск

владивосток

экономика

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", сообщила пресс-служба кабмина."Границы территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск" будут расширены, что позволит запустить новые инвестиционные проекты. Такое постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что в границы будут включены участки Вяземского района, где затем будут построены молочный завод и животноводческий комплекс. Как отмечает пресс-служба кабмина, в будущем это позволит создать более 300 рабочих мест и привлечет в регион свыше 4,7 миллиарда рублей частных инвестиций.Резидент территории опережающего развития или Свободного порта Владивосток получает ряд льгот: 0% налог на прибыль в течение первых пяти лет (20% при общем налоговом режиме), 12% - на следующие пять лет, 0% налог на землю в течение первых трех лет, 0% налог на имущество в течение первых пяти лет. Кроме того, совокупная ставка по страховым сборам снижается на 10 лет до 7,6% (30% при общем режиме). Для резидентов ТОР доступен режим свободной таможенной зоны. Он, в частности, предполагает беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение и потребление иностранных товаров.

https://realty.ria.ru/20200708/1574038115.html

https://realty.ria.ru/20190614/1555559479.html

россия

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, хабаровск, владивосток, экономика