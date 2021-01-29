https://ria.ru/20210129/kapitoliy-1595006781.html

Сдай отца своего. Как ловят и наказывают штурмовавших Капитолий

Сдай отца своего. Как ловят и наказывают штурмовавших Капитолий

Сотня арестов, пять смертей, два самоубийства — таковы последствия беспрецедентной попытки американцев силой напомнить о выборе, который они сделали в ноябре... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:08

захват капитолия в вашингтоне

фбр

нэнси пелоси

капитолий

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Софья Мельничук. Сотня арестов, пять смертей, два самоубийства — таковы последствия беспрецедентной попытки американцев силой напомнить о выборе, который они сделали в ноябре. Спустя три недели после штурма Капитолия полиция все еще предъявляет обвинения смутьянам. Среди них — сторонники ультраправых взглядов, фанатичные последователи Дональда Трампа и просто странные личности. Как они ответят за содеянное, выяснило РИА Новости.Наказание последует"Владельцу спортзала из Викторвилла предъявлены обвинения", "Федералы задержали мужчину из Иллинойса", "Двое из Сан-Антонио за решеткой" — новости о пойманных участниках событий в Вашингтоне 6 января приходят ежедневно со всей страны. Всего идентифицировали четыреста человек, арестовали около 150. И, по словам представителя Минюста, список подозреваемых увеличивается час от часу."Коллеги из правоохранительных органов делают все возможное", — сообщил генпрокурор округа Колумбия Майкл Шервин.Способствуют этому простые американцы: многие с энтузиазмом откликнулись на просьбу ФБР доносить на знакомых, участвовавших в штурме. Всего в бюро поступило более двухсот тысяч заявлений, в том числе — от родственников нарушителей. "Инцидент настолько вопиющий, что некоторые из вас сдали собственных друзей и членов семьи, — обратился к согражданам представитель службы Стивен Д’Антуоно. — Делать такой выбор больно, но вы все же взяли телефон и набрали номер, потому что знали: это правильное решение".Сдать всехНа федеральном телевидении прогремела история "Павлика Морозова" из Техаса. Восемнадцатилетний Джексон Реффитт сообщил полицейским об участии родного отца в штурме, после чего разорвал связи с семьей и скрылся."Я должен показать людям: откликаться на призыв ФБР — нормально. Моральный компас укажет правильную дорогу", — сказал он в интервью телеканалу ABC News.Подросток доложил властям, что отец рассказывал семейству о том, как, вооружившись, поехал в столицу защищать страну. Происходящее снимал на камеру GoPro, которую прикрепил к шлему. "Это было во всех новостях. Вы наверняка видели его — в синей куртке, в шлеме с камерой и бронежилете", — напомнил Реффитт. И добавил, что с места событий отец слал воодушевляющие сообщения.Мужчина, которого арестовали спустя десять дней после штурма, якобы угрожал сыну и требовал удалить все, что могло его скомпрометировать. В противном случае он бы "сделал то, что должен". Реффитт расценил это как угрозу жизни.По его словам, сестра и мать ничего не знали, пока не увидели интервью по телевизору. Теперь мальчик опасается, что его навсегда выгонят из дома и ему нечем будет платить за учебу в вузе. Предприимчивый подросток создал аккаунт на краудфандинговой платформе GoFundMe с просьбой к неравнодушным присылать ему деньги. За пару дней собрал уже почти 60 тысяч долларов.Мать Реффитта подтвердила, что отец угрожал детям. Якобы он сказал им что-то вроде: "Если вы на меня донесете, то вы предатели, а таких отстреливают". При этом женщина повторяла, что ее муж — любящий отец, верный друг, настоящий патриот и никому бы в голову не пришло воспринимать его речи как реальную угрозу.Выяснилось, что мужчина состоял в так называемой организации трехпроцентников — ультраправой военизированной группировке, члены которой уверены, что защищают от тирании фундаментальные ценности страны. Название происходит от ошибочного утверждения, что лишь три процента американских поселенцев сражались против британцев во время Войны за независимость США.Между тем спецслужбы обнаружили множество радикальных объединений, которые 6 января отправились отстаивать убеждения к зданию конгресса.Дело ультраправоеДжессика Уоткинс, Донован Коул и Томас Колдуэлл, по заключению Минюста, еще в ноябре сговорились воспрепятствовать работе конгресса. Все трое — члены организации Oath Keepers ("Хранители клятвы"), им уже предъявлены обвинения в сговоре. Следствие полагает, что они скоординированно участвовали в атаке на Капитолий. Теперь им грозит до 20 лет тюрьмы.Более известная ультраправая группировка — Proud Boys ("Гордые парни") тоже имеет отношение к штурму, предполагают прокуроры. Арестовали уже шестерых ее участников, в том числе одного из лидеров — Джозефа Биггса. Бывший военный якобы вел за собой к Капитолию около сотни человек.Proud Boys выступает за Дональда Трампа и конфликтует с левыми активистами. Бывший президент на предвыборных дебатах высказался однажды, что ультраправые "гордые парни" должны "поддерживать его, стоя в стороне".Еще один член организации опубликовал в твиттере собственное фото с сигаретой из здания парламента с подписью: "Привет из Капитолия. LOL". Его арестовали в Гонолулу по возвращении из Вашингтона.Причастных к бунту связывают и с конспирологическим движением QAnon: его последователи полагают, что Трамп с секретной командой борется с дьяволопоклонниками-педофилами из Демократической партии, медиаиндустрии и Голливуда.Даг Дженсен из Айовы ворвался в Капитолий в футболке со слоганом QAnon "Trust the plan" ("Верь плану"). Видео, на котором в коридоре его пытается удержать чернокожий полицейский, стало вирусным. Мужчине предъявили обвинения по пяти статьям, в том числе за незаконное проникновение в здание, хулиганство и неповиновение властям.Именно к этому движению относится и Джейкоб Ченсли, более известный как Q-Shaman (Шаман Q) — тот самый полуголый мужчина в меховой накидке с рогами на голове, который размахивал баннером с надписью: "Меня прислали Q". В тюрьме он отказался от предложенной пищи, заявив, что питается только биопродуктами в соответствии с шаманской диетой. По слухам, раньше Ченсли служил во флоте, но его уволили из-за отказа прививаться от сибирской язвы.Обычные людиБыли среди штурмующих и непричастные к сомнительным организациям. Внимание СМИ привлек Роберт Пэкер, мужчина в футболке с надписью: "Camp Auschwitz" ("Лагерь Освенцим"). Его арестовали в Вирджинии за незаконное проникновение в федеральное здание. Почему он выбрал такой наряд для похода на Капитолий, неясно, но некоторые решили — Пэкер хотел показать, что отрицает холокост."Парень с кафедрой" — Адам Джонсон — пытался вынести из Капитолия постамент, за которым выступает спикер палаты представителей Нэнси Пелоси. На фотографиях он выглядел счастливым — улыбался на камеру и махал рукой. После его ареста адвокаты оказались в затруднительном положении, ведь доказательства вины облетели все газеты мира. "Не знаю, как это объяснить, — сетовал один из защитников. — Я не волшебник, и мой коллега тоже. Есть фотография клиента внутри федерального здания с государственной собственностью в руках". В итоге мужчину отпустили под залог в 25 тысяч долларов, но ему все еще грозят обвинения в краже и незаконном проникновении в Капитолий.Ричард Барнетт из Арканзаса прославился благодаря фото, где он сидит, закинув ноги на стол Пелоси. Его также запечатлели на улице с папкой — он вынес ее из кабинета. Поэтому, помимо прочего, обвиняют в краже государственных документов.У Пелоси пропала и еще одна вещь — ноутбук. Украла его 22-летняя Райли Уильямс из Пенсильвании. В полицию заявил ее бывший возлюбленный: друзья Райли показали ему видео, на котором она забирает из кабинета не то жесткий диск, не то компьютер. Девушка хотела отправить девайс другу в Россию, который затем намеревался передать его российской Службе внешней разведки, говорится в показаниях парня.В ФБР заявили, что передача ноутбука русским не состоялась. При этом Райли арестовали и предъявили обвинения по нескольким статьям, в том числе уголовным: кража государственной собственности и препятствование правосудию. Ноутбук не нашли, но суд постановил временно отпустить девушку под надзор матери.Большинству арестованных вменяют в вину мелкие правонарушения — например, незаконное вторжение на территорию Капитолия. Таких по меньшей мере 74 человека, им грозит от шести месяцев до пяти лет тюрьмы, если при них было оружие.Однако в руки властей попадают новые свидетельства, и, как предупреждают прокуроры, обвинений в тяжких преступлениях станет больше. Таких, например, как нападение на полицейского. Уже 15 человек рискуют провести за решеткой до 20 лет жизни.Отчасти виноваты и стражи порядка: капитолийская полиция была не готова к такому повороту событий, хотя знала, что протесты будут. Растерянность силовиков привела к пяти смертям, в том числе одного полицейского. Главе отделения Роберту Конти пришлось извиняться.На спасение Капитолия бросили 850 полицейских, еще 250 охраняли здание на подступах. Обеспечение безопасности в городе после атаки обошлось казне в 8,8 миллиона долларов. Конти признал: в системе защиты города есть слабые места. Но что с этим делать, пока неясно.

https://ria.ru/20210107/kapitoliy-1592240087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, нэнси пелоси, капитолий, дональд трамп, сша, в мире