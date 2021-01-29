https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595171244.html

В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест

В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест

Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:11

2021-01-29T17:11

2021-01-29T17:11

россия

татьяна потяева

владимир путин

калининград

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_48249d5feab215000626c8542b6dfe99.jpg

КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда."Всего судами было передано 15 материалов дел, в отношении шести из них суд вынес постановления об административном аресте (за организацию публичного мероприятия или за повторное совершение правонарушения), остальным назначено наказание в виде штрафов и обязательных работ", - рассказали в суде.Суды рассмотрели и вынесли решения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).Как сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по Калининградской области, в ходе мониторинга соцсетей выявлены призывы к участию в несанкционированных акциях на предстоящих выходных в Калининграде. В полиции предупредили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, отметили в пресс-службе.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/sud-1595153514.html

https://ria.ru/20210125/sud-1594508589.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160844.html

россия

калининград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, татьяна потяева, владимир путин, калининград, происшествия