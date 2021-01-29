В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест
КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда.
"Всего судами было передано 15 материалов дел, в отношении шести из них суд вынес постановления об административном аресте (за организацию публичного мероприятия или за повторное совершение правонарушения), остальным назначено наказание в виде штрафов и обязательных работ", - рассказали в суде.
Суды рассмотрели и вынесли решения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Как сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по Калининградской области, в ходе мониторинга соцсетей выявлены призывы к участию в несанкционированных акциях на предстоящих выходных в Калининграде. В полиции предупредили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, отметили в пресс-службе.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".