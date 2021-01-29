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https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595171244.html
В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест
В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест
Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:11
2021-01-29T17:11
россия
татьяна потяева
владимир путин
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда."Всего судами было передано 15 материалов дел, в отношении шести из них суд вынес постановления об административном аресте (за организацию публичного мероприятия или за повторное совершение правонарушения), остальным назначено наказание в виде штрафов и обязательных работ", - рассказали в суде.Суды рассмотрели и вынесли решения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).Как сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по Калининградской области, в ходе мониторинга соцсетей выявлены призывы к участию в несанкционированных акциях на предстоящих выходных в Калининграде. В полиции предупредили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, отметили в пресс-службе.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
https://ria.ru/20210129/sud-1595153514.html
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россия, татьяна потяева, владимир путин, калининград, происшествия

В Калининграде 15 участников незаконной акции получили штрафы и арест

17:11 29.01.2021
 
© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Суд назначил наказание в виде штрафов, обязательных работ и административного ареста 15 участникам несогласованной акции, которая прошла в Калининграде 23 января, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградского областного суда.
"Всего судами было передано 15 материалов дел, в отношении шести из них суд вынес постановления об административном аресте (за организацию публичного мероприятия или за повторное совершение правонарушения), остальным назначено наказание в виде штрафов и обязательных работ", - рассказали в суде.
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Суды рассмотрели и вынесли решения по статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).
Как сообщила в пятницу пресс-служба управления МВД по Калининградской области, в ходе мониторинга соцсетей выявлены призывы к участию в несанкционированных акциях на предстоящих выходных в Калининграде. В полиции предупредили, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность, вплоть до уголовной. Правоохранительные органы будут незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка, отметили в пресс-службе.
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Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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РоссияТатьяна ПотяеваВладимир ПутинКалининградПроисшествия
 
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