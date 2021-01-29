https://ria.ru/20210129/istyazanie-1595155579.html

Прокуратура направила дело об истязании девяностолетней москвички в суд

Прокуратура направила дело об истязании девяностолетней москвички в суд

Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба столичной... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:55

2021-01-29T15:55

2021-01-29T15:55

россия

москва

узбекистан

происшествия

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Прокуратура Москвы направила в суд дело в отношении гражданки Узбекистана, обвиняемой в истязаниях 90-летней пенсионерки, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.В октябре 2020 года в МВД России сообщали, что московские полицейские задержали сиделку, мучившую 90-летнюю бабушку. Было возбуждено уголовное дело по статье "Истязание"."Никулинской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летней гражданки Республики Узбекистан... Уголовное дело направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемая содержится под стражей", - говорится в сообщении.В прокуратуре пояснили, что обвиняемая систематически в сентябре 2020 года избивала и унижала пенсионерку.

https://ria.ru/20210119/prigovor-1593737501.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, узбекистан, происшествия