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Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы
Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы
5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации вокруг иранской ядерной программы.
2021-01-29T16:08
2021-01-29T16:08
анонсы
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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.В конце января в России с визитом побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В рамках переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с иранским коллегой было подчеркнуто, что Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Приход к власти новой американской администрации, которая уже проявила готовность вернуться к ряду международных договоренностей, из которых США вышли по инициативе Дональда Трампа, а также заявления представителей Белого дома о возвращении к СВПД дают надежду, что действие этого принципиально важного документа может быть возобновлено.О ситуации вокруг иранской ядерной программы, о том, будет ли анонсированное намерение Вашингтона вернуться к полному соблюдению СВПД реализовано на практике, и как следствие – будут ли прекращены нелегитимные односторонние санкции со стороны США, пойдет речь в ходе мероприятияОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы

16:08 29.01.2021
 
Читать ria.ru в
5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации вокруг иранской ядерной программы.
Задать вопрос

Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.

В конце января в России с визитом побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В рамках переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с иранским коллегой было подчеркнуто, что Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Приход к власти новой американской администрации, которая уже проявила готовность вернуться к ряду международных договоренностей, из которых США вышли по инициативе Дональда Трампа, а также заявления представителей Белого дома о возвращении к СВПД дают надежду, что действие этого принципиально важного документа может быть возобновлено.
О ситуации вокруг иранской ядерной программы, о том, будет ли анонсированное намерение Вашингтона вернуться к полному соблюдению СВПД реализовано на практике, и как следствие – будут ли прекращены нелегитимные односторонние санкции со стороны США, пойдет речь в ходе мероприятия

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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