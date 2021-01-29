https://ria.ru/20210129/iran-1595157892.html

Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы

Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы

5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации вокруг иранской ядерной программы.

2021-01-29T16:08

2021-01-29T16:08

2021-01-29T16:08

анонсы

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Задать вопросУчастники:- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.В конце января в России с визитом побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В рамках переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с иранским коллегой было подчеркнуто, что Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Приход к власти новой американской администрации, которая уже проявила готовность вернуться к ряду международных договоренностей, из которых США вышли по инициативе Дональда Трампа, а также заявления представителей Белого дома о возвращении к СВПД дают надежду, что действие этого принципиально важного документа может быть возобновлено.О ситуации вокруг иранской ядерной программы, о том, будет ли анонсированное намерение Вашингтона вернуться к полному соблюдению СВПД реализовано на практике, и как следствие – будут ли прекращены нелегитимные односторонние санкции со стороны США, пойдет речь в ходе мероприятияОбращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы