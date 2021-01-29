Онлайн-конференция о ситуации вокруг иранской ядерной программы
5 февраля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию о ситуации вокруг иранской ядерной программы.
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Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.
В конце января в России с визитом побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В рамках переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с иранским коллегой было подчеркнуто, что Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Приход к власти новой американской администрации, которая уже проявила готовность вернуться к ряду международных договоренностей, из которых США вышли по инициативе Дональда Трампа, а также заявления представителей Белого дома о возвращении к СВПД дают надежду, что действие этого принципиально важного документа может быть возобновлено.
О ситуации вокруг иранской ядерной программы, о том, будет ли анонсированное намерение Вашингтона вернуться к полному соблюдению СВПД реализовано на практике, и как следствие – будут ли прекращены нелегитимные односторонние санкции со стороны США, пойдет речь в ходе мероприятия
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Иране (2001-2005 гг.) Александр МАРЬЯСОВ;
- директор Центра энергетики и безопасности Антон ХЛОПКОВ;
- эксперт Центра ближневосточных исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Адлан МАРГОЕВ.
В конце января в России с визитом побывал министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В рамках переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова с иранским коллегой было подчеркнуто, что Россия и Иран заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и надеются на возвращение США к выполнению соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН. Приход к власти новой американской администрации, которая уже проявила готовность вернуться к ряду международных договоренностей, из которых США вышли по инициативе Дональда Трампа, а также заявления представителей Белого дома о возвращении к СВПД дают надежду, что действие этого принципиально важного документа может быть возобновлено.
О ситуации вокруг иранской ядерной программы, о том, будет ли анонсированное намерение Вашингтона вернуться к полному соблюдению СВПД реализовано на практике, и как следствие – будут ли прекращены нелегитимные односторонние санкции со стороны США, пойдет речь в ходе мероприятия
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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