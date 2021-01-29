https://ria.ru/20210129/investitsii-1595114338.html

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 миллиардов рублей

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 миллиардов рублей

Высокотехнологичные предприятия, получившие в 2020 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", планируют инвестировать в развитие... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:56

2021-01-29T12:56

2021-01-29T12:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

ангстрем

александр прохоров

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высокотехнологичные предприятия, получившие в 2020 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", планируют инвестировать в развитие производств 17,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что новые резиденты на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут производить коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательное оборудование, медицинские изделия и стерилизующее оборудование.По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, несколько компаний уже приступили к строительству и реализации своих проектов.Ежегодно количество предприятий, которые подают заявки на размещение производства в ОЭЗ "Технополис "Москва" и получение статуса ее резидента, увеличивается. Предприятия привлекают развитая инфраструктура и доступ к существенным налоговым послаблениям: освобождению от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, 2% ставка налога на прибыль. Еще одна существенная преференция – беспошлинный импорт.По данным ДИПП, совокупный объем всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования ОЭЗ, составляет 4,5 миллиарда рублей. Сэкономленные средства предприятия могут направить на совершенствование материально-технического обеспечения, новые разработки и патентование полезных моделей и изобретений.Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На сегодняшний день на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них 83 имеют статус резидента.

https://ria.ru/20210128/proektirovanie-1594934593.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ангстрем, александр прохоров