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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210129/investitsii-1595114338.html
Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 миллиардов рублей
Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 миллиардов рублей
Высокотехнологичные предприятия, получившие в 2020 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", планируют инвестировать в развитие... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:56
2021-01-29T12:56
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
ангстрем
александр прохоров
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высокотехнологичные предприятия, получившие в 2020 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", планируют инвестировать в развитие производств 17,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Отмечается, что новые резиденты на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут производить коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательное оборудование, медицинские изделия и стерилизующее оборудование.По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, несколько компаний уже приступили к строительству и реализации своих проектов.Ежегодно количество предприятий, которые подают заявки на размещение производства в ОЭЗ "Технополис "Москва" и получение статуса ее резидента, увеличивается. Предприятия привлекают развитая инфраструктура и доступ к существенным налоговым послаблениям: освобождению от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, 2% ставка налога на прибыль. Еще одна существенная преференция – беспошлинный импорт.По данным ДИПП, совокупный объем всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования ОЭЗ, составляет 4,5 миллиарда рублей. Сэкономленные средства предприятия могут направить на совершенствование материально-технического обеспечения, новые разработки и патентование полезных моделей и изобретений.Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На сегодняшний день на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них 83 имеют статус резидента.
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ангстрем, александр прохоров

Новые резиденты ОЭЗ Москвы инвестируют более 17 миллиардов рублей

12:56 29.01.2021
 
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Высокотехнологичные предприятия, получившие в 2020 году статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва", планируют инвестировать в развитие производств 17,6 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"В 2020 году статус резидента получили 22 предприятия, это четверть от общего количества резидентов ОЭЗ. Объем заявленных инвестиций в проекты новых резидентов на ближайшие 10 лет составляет 17,6 миллиарда рублей, также они планируют создать около трех тысяч рабочих мест. На территории ОЭЗ четыре компании займутся технико-внедренческой деятельностью, остальные 18 – промышленно-производственной", – сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Отмечается, что новые резиденты на территории ОЭЗ "Технополис "Москва" будут производить коммутаторы, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, режущие инструменты, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование, лекарственные препараты, сим-карты, аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательное оборудование, медицинские изделия и стерилизующее оборудование.
По словам, руководителя ДИПП Александра Прохорова, несколько компаний уже приступили к строительству и реализации своих проектов.
"Из заявленного объема инвестиций новые резиденты уже вложили более 1,8 миллиарда рублей и создали около 450 рабочих мест. При этом почти треть предприятий построят новые заводы на площадке "Алабушево", они займут около 7,3 гектара земельных участков, еще одна компания разместится там же, в инновационном лабораторно-промышленном корпусе и займет более 9 тысяч квадратных метров. Остальные компании предпочли локализоваться в готовых производственных помещениях общей площадью около 26 тысяч квадратных метров в Печатниках", – добавил он.
Ежегодно количество предприятий, которые подают заявки на размещение производства в ОЭЗ "Технополис "Москва" и получение статуса ее резидента, увеличивается. Предприятия привлекают развитая инфраструктура и доступ к существенным налоговым послаблениям: освобождению от уплаты налога на землю, имущество и транспорт, 2% ставка налога на прибыль. Еще одна существенная преференция – беспошлинный импорт.
По данным ДИПП, совокупный объем всех налоговых льгот, полученных резидентами за весь период существования ОЭЗ, составляет 4,5 миллиарда рублей. Сэкономленные средства предприятия могут направить на совершенствование материально-технического обеспечения, новые разработки и патентование полезных моделей и изобретений.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ" и "Ангстрем". На сегодняшний день на территории ОЭЗ локализовано более 180 высокотехнологичных компаний, из них 83 имеют статус резидента.
Часы с тремя часовыми поясами в технополисе Москва - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 12:42Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В ОЭЗ Москвы появится центр проектирования микросхем
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнгстремАлександр Прохоров
 
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