https://ria.ru/20210129/investitsii-1595026252.html
Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
Финансист дал совет по приумножению личных капиталов
Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Главное – не забывать о соотношении "выгода-риск": чем выше... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:17
2021-01-29T02:17
2021-01-29T02:17
россия
klopenko group
дмитрий иванов
экономика
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Главное – не забывать о соотношении "выгода-риск": чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Наиболее рискованными инструментами для инвестиций он назвал вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые демонстрируют резкие – до тысячи процентов в краткосрочном периоде – колебания. "Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это – вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты", - пояснил финансист.Наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли. Но для этого важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, чего вы не понимаете, заключил Иванов.
https://ria.ru/20210125/valyuta-1594412683.html
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россия, klopenko group, дмитрий иванов, экономика
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Главное – не забывать о соотношении "выгода-риск": чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, рассказал агентству "Прайм"
исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов
.
Наиболее рискованными инструментами для инвестиций он назвал вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые демонстрируют резкие – до тысячи процентов в краткосрочном периоде – колебания.
"Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это – вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты", - пояснил финансист.
Наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли. Но для этого важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, чего вы не понимаете, заключил Иванов.