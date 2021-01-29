https://ria.ru/20210129/investitsii-1595026252.html

Финансист дал совет по приумножению личных капиталов

Финансист дал совет по приумножению личных капиталов

Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Главное – не забывать о соотношении "выгода-риск": чем выше... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:17

2021-01-29T02:17

2021-01-29T02:17

россия

klopenko group

дмитрий иванов

экономика

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Инвестировать можно в различные инструменты - валюту, недвижимость, бизнес, ценные бумаги. Главное – не забывать о соотношении "выгода-риск": чем выше потенциальная прибыль, тем больше вероятность все потерять, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор Klopenko Group Дмитрий Иванов.Наиболее рискованными инструментами для инвестиций он назвал вложения в криптовалюту, особенно в те инструменты, которые демонстрируют резкие – до тысячи процентов в краткосрочном периоде – колебания. "Консервативный подход предполагает, что инвестор выбирает стабильные инструменты со средней доходностью, но и с низкими рисками. Это – вложения в акции крупнейших компаний, инвестиции в стабильный бизнес (например, производство продуктов питания, ритейл) или покупка валюты", - пояснил финансист.Наиболее консервативным видом инвестиций считается покупка валюты, а также золотых и серебряных монет. Такие вложения защищают рублевые средства от девальвации, а в долгосрочной перспективе дают средний, но стабильный доход без угрозы потери прибыли. Но для этого важно разбираться в фондовом рынке и не инвестировать в то, чего вы не понимаете, заключил Иванов.

https://ria.ru/20210125/valyuta-1594412683.html

https://ria.ru/20201225/million-1590865326.html

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россия, klopenko group, дмитрий иванов, экономика