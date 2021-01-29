Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/invalidy-1595127079.html
Путин поручил обновить список профессий, дающих инвалидам преимущество
Путин поручил обновить список профессий, дающих инвалидам преимущество
Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду обновить перечень приоритетных профессий, овладев которыми, люди с инвалидностью будут более конкурентоспособными... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:58
2021-01-29T13:58
россия
антон котяков
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965379_0:169:3127:1928_1920x0_80_0_0_c64a2761625320fc98d47b33951e777a.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду обновить перечень приоритетных профессий, овладев которыми, люди с инвалидностью будут более конкурентоспособными на рынке труда, следует из перечня поручений по вопросам среднего профессионального образования, размещенного на сайте Кремля."Минтруду России проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 31 марта 2021 года, ответственным назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/obrazovanie-1591966608.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1594965379_248:387:2462:2048_1920x0_80_0_0_2134d05818fdeb1beb25df133bb23233.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон котяков, владимир путин, общество

Путин поручил обновить список профессий, дающих инвалидам преимущество

13:58 29.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
 Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду обновить перечень приоритетных профессий, овладев которыми, люди с инвалидностью будут более конкурентоспособными на рынке труда, следует из перечня поручений по вопросам среднего профессионального образования, размещенного на сайте Кремля.
"Минтруду России проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда", - говорится в сообщении.
Срок исполнения – 31 марта 2021 года, ответственным назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Отношение к инвалидам как готовность развивать уважение прав человека - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 14:28
Инвалидам станет доступно бесплатное второе высшее образование
 
РоссияАнтон КотяковВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:57Глава Минздрава рассказал, когда пандемия начнет отступать
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
Лента новостейМолния