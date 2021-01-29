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Путин поручил обновить список профессий, дающих инвалидам преимущество
Путин поручил обновить список профессий, дающих инвалидам преимущество
Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду обновить перечень приоритетных профессий, овладев которыми, люди с инвалидностью будут более конкурентоспособными... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:58
2021-01-29T13:58
2021-01-29T13:58
россия
антон котяков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил Минтруду обновить перечень приоритетных профессий, овладев которыми, люди с инвалидностью будут более конкурентоспособными на рынке труда, следует из перечня поручений по вопросам среднего профессионального образования, размещенного на сайте Кремля."Минтруду России проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда", - говорится в сообщении.Срок исполнения – 31 марта 2021 года, ответственным назначен министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/obrazovanie-1591966608.html
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