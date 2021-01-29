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Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве
Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:18
2021-01-29T21:31
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сергей собянин
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу."Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве

21:18 29.01.2021 (обновлено: 21:31 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.
"Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Госпиталь для больных COVID-19 в городе Волжский - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 12:48Распространение коронавируса
В Москве почти двойной запас коек для больных с COVID-19, сообщил Собянин
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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