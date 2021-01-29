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Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве
Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:18
2021-01-29T21:18
2021-01-29T21:31
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Резервные госпитали для зараженных коронавирусом в Москве будут работать до следующего осенне-зимнего сезона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу."Резервные госпитали продолжают свою работу, мы их не закрываем, они будут в "горячем" резерве всегда. Я думаю, что до осенне-зимнего периода следующего сезона мы не будем их трогать, чтобы они всегда нас страховали", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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