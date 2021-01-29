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В СМИ опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике
В СМИ опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике
"Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:51
2021-01-29T13:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
геленджик
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.Журналистов сопровождал представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". Причем там, где в "расследовании" располагалась кальянная, вместо дымных трубок находится "бытовка" строителей: их каски, сменная одежда и обувь. Потенциальная "комната грязи" — помещение на начальном этапе строительства, а "аквадискотеку" строители называют фонтаном, который также не работает. На кадрах репортажа видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают"."Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец", — говорит автор репортажа.Уточняется, что, по оценкам строителей, здание сдадут через пять-шесть лет. Журналисты призвали владельцев отозваться.Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.
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россия
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россия, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество

В СМИ опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике

11:51 29.01.2021 (обновлено: 13:00 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на Геленджикскую бухту
Вид на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.

"Приезжающих ко дворцу встречает парадный вход без ворот — их здесь просто нет. Никакой вам копии Царского орла с короной Зимнего дворца. Описать локацию довольно просто — это один большой бетон. По сути, все находится на нулевом этапе строительства", — говорится в материале.

Журналистов сопровождал представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". Причем там, где в "расследовании" располагалась кальянная, вместо дымных трубок находится "бытовка" строителей: их каски, сменная одежда и обувь. Потенциальная "комната грязи" — помещение на начальном этапе строительства, а "аквадискотеку" строители называют фонтаном, который также не работает. На кадрах репортажа видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают".
"Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец", — говорит автор репортажа.
Уточняется, что, по оценкам строителей, здание сдадут через пять-шесть лет. Журналисты призвали владельцев отозваться.
Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.
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