https://ria.ru/20210129/gelendzhik-1595097980.html

В СМИ опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике

В СМИ опубликовали репортаж из "дворца" в Геленджике

"Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:51

2021-01-29T11:51

2021-01-29T13:00

россия

дмитрий песков

владимир путин

геленджик

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Дворец" в Геленджике, о котором идет речь в публикации Алексея Навального, находится на нулевом этапе строительства, следует из репортажа журналистов Telegram-канала Mash.Журналистов сопровождал представитель технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Корреспондентам удалось увидеть 16 одинаковых помещений: "бетонную комнату за бетонной комнатой". Причем там, где в "расследовании" располагалась кальянная, вместо дымных трубок находится "бытовка" строителей: их каски, сменная одежда и обувь. Потенциальная "комната грязи" — помещение на начальном этапе строительства, а "аквадискотеку" строители называют фонтаном, который также не работает. На кадрах репортажа видны доски, многочисленные провода, бетонные блоки и подписи: "розетки не работают"."Вокруг куча рабочих. На каждом шагу встречаешь строителей. Пока мы осматривали владения, ребята сверлили, бурили и занимались тем, чем должны заниматься... Если честно, было достаточно скучно. Не удалось увидеть тот самый дворец", — говорит автор репортажа.Уточняется, что, по оценкам строителей, здание сдадут через пять-шесть лет. Журналисты призвали владельцев отозваться.Ранее Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм о "дворце" в Геленджике, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. Он отметил, что ничего из собственности из "расследования" не принадлежит и не принадлежало ни ему, ни его родственникам.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что владельцем дворца в Геленджике является один или несколько предпринимателей. По его словам, в Кремле не будут разглашать имена, поскольку это некорректно. В администрации главы государства также заявляли, что знали о готовящихся псевдоразоблачениях и информационных атаках.

https://ria.ru/20210127/gelendzhik-1594812921.html

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геленджик

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий песков, владимир путин, геленджик, общество