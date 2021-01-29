Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В сентябре Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное Дальнему Востоку.
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"Обещанное им ранее стихотворение... о Хабаровском крае дописано, но опубликовано будет позднее. Он сказал: "Пока точно не могу сказать когда, но как только я решу, я подумаю, как это сделать, и обязательно опубликую", - заявил правозащитник на видео, опубликованном в YouTube.
Мельников также рассказал, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от друзей и родственников. Сейчас экс-губернатор читает произведения Арифа Алиева.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
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