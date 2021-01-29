https://ria.ru/20210129/furgal-1595150607.html

Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае

Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае

Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:30

2021-01-29T15:30

2021-01-29T15:30

уголовное дело сергея фургала

россия

сизо лефортово

сергей фургал

дальний восток

следственный комитет россии (ск рф)

москва

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.В сентябре Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное Дальнему Востоку."Обещанное им ранее стихотворение... о Хабаровском крае дописано, но опубликовано будет позднее. Он сказал: "Пока точно не могу сказать когда, но как только я решу, я подумаю, как это сделать, и обязательно опубликую", - заявил правозащитник на видео, опубликованном в YouTube.Мельников также рассказал, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от друзей и родственников. Сейчас экс-губернатор читает произведения Арифа Алиева.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.

https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html

https://ria.ru/20201230/furgal-1591564009.html

россия

дальний восток

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество