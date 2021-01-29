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Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае
Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае
Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:30
2021-01-29T15:30
уголовное дело сергея фургала
россия
сизо лефортово
сергей фургал
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москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.В сентябре Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное Дальнему Востоку."Обещанное им ранее стихотворение... о Хабаровском крае дописано, но опубликовано будет позднее. Он сказал: "Пока точно не могу сказать когда, но как только я решу, я подумаю, как это сделать, и обязательно опубликую", - заявил правозащитник на видео, опубликованном в YouTube.Мельников также рассказал, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от друзей и родственников. Сейчас экс-губернатор читает произведения Арифа Алиева.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
https://ria.ru/20210114/furgal-1593110288.html
https://ria.ru/20201230/furgal-1591564009.html
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уголовное дело сергея фургала, россия, сизо лефортово, сергей фургал, дальний восток, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

Фургал дописал в СИЗО стихотворение о Хабаровском крае

15:30 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Находящийся в московском СИЗО "Лефортово" экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал дописал обещанное хабаровчанам стихотворение, но выложит его позднее, сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
В сентябре Мельников рассказал РИА Новости, что Фургал в СИЗО читает прозу и стихи, чтобы написать обещанное стихотворение, посвященное Дальнему Востоку.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"Обещанное им ранее стихотворение... о Хабаровском крае дописано, но опубликовано будет позднее. Он сказал: "Пока точно не могу сказать когда, но как только я решу, я подумаю, как это сделать, и обязательно опубликую", - заявил правозащитник на видео, опубликованном в YouTube.
Мельников также рассказал, что Фургалу по-прежнему не приходят письма от друзей и родственников. Сейчас экс-губернатор читает произведения Арифа Алиева.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств, в зале заседаний Басманного суда города Москвы, где будет рассматриваться ходатайство о продлении ему срока ареста - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
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Уголовное дело Сергея ФургалаРоссияСИЗО ЛефортовоСергей ФургалДальний ВостокСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
 
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