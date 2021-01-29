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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/frantsiya-1595221077.html
Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС
Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС
Франция на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запрещает въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T22:51
2021-01-29T23:52
жан кастекс
в мире
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
евросоюз
франция
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ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Франция на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запрещает въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс по итогам совета обороны в пятницу вечером.Французские власти после обсуждений приняли решение пока воздержаться от введения в стране нового карантина, но ужесточают ряд ограничительных мер."Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов ", - сказал Кастекс. По его словам, эта норма вступит в силу с воскресенья.Глава французского правительства отметил, что условием въезда во Францию для из всех стран ЕС должен будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус, исключение будут сделаны для работников, проживающих на приграничных территориях. Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским мотивам, сказал Кастекс.С 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено: он вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране остаются закрытыми музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3 миллионов человек, свыше 74 тысяч скончались. Кампания по вакцинации началась во Франции 27 декабря. По последним данным, первые инъекции вакцины получили более 1,5 миллиона человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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жан кастекс, в мире, коронавирус covid-19, евросоюз, франция

Власти Франции запретят въезд в страну из-за пределов ЕС

22:51 29.01.2021 (обновлено: 23:52 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Флоранс Галле / Перейти в фотобанкСеверный вокзал в Париже
Северный вокзал в Париже - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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ПАРИЖ, 29 янв – РИА Новости. Франция на фоне эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 запрещает въезд и выезд всех путешественников, прибывающих из стран за пределами ЕС, за рядом исключений, заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс по итогам совета обороны в пятницу вечером.
Французские власти после обсуждений приняли решение пока воздержаться от введения в стране нового карантина, но ужесточают ряд ограничительных мер.
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"Въезд во Францию и выезд с нашей территории в страны за пределами Евросоюза будет запрещен за исключением веских мотивов ", - сказал Кастекс. По его словам, эта норма вступит в силу с воскресенья.
Глава французского правительства отметил, что условием въезда во Францию для из всех стран ЕС должен будет обязательный негативный ПЦР-тест на коронавирус, исключение будут сделаны для работников, проживающих на приграничных территориях. Все перемещения с материковой части Франции на ее заморские территории будут допустимы лишь по веским мотивам, сказал Кастекс.
С 15 декабря во Франции действует комендантский час. С 16 января его действие было расширено: он вступает в силу с 18.00, а не 20.00, как было ранее, на всей территории страны. В стране остаются закрытыми музеи, театры, кинотеатры, рестораны, бары.
C момента начала эпидемии число заболевших коронавирусом во Франции составило более 3 миллионов человек, свыше 74 тысяч скончались. Кампания по вакцинации началась во Франции 27 декабря. По последним данным, первые инъекции вакцины получили более 1,5 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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