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Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии
Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии
Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:51
2021-01-29T12:51
2021-01-29T13:44
россия
финляндия
экономика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid.Она опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. В трех сценариях ставках делается на ветроэлектро- и солнечные электростанции. Общий тренд — отказ от импорта, в одном из прогнозов даже рассматривается возможность экспорта.По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов кВт.ч, за девять месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.
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россия, финляндия, экономика
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финляндия
к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid.
Она опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. В трех сценариях ставках делается на ветроэлектро- и солнечные электростанции. Общий тренд — отказ от импорта, в одном из прогнозов даже рассматривается возможность экспорта.
"Сценарий Climate-Neutral Growth (климатически нейтрального роста — ред.) также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией", — говорится в прогнозе.
По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов кВт.ч, за девять месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.