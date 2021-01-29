Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/finlyandiya-1595113111.html
Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии
Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии
Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:51
2021-01-29T13:44
россия
финляндия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_0:110:3251:1938_1920x0_80_0_0_a938bc12cbc6cb57ccf3d15ee7a0d181.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid.Она опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. В трех сценариях ставках делается на ветроэлектро- и солнечные электростанции. Общий тренд — отказ от импорта, в одном из прогнозов даже рассматривается возможность экспорта.По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов кВт.ч, за девять месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.
https://ria.ru/20210101/rekord-1591755776.html
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156382/69/1563826920_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_e7a852a6ea08337bad111152ea189c26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, финляндия, экономика

Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии

12:51 29.01.2021 (обновлено: 13:44 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid.
Она опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. В трех сценариях ставках делается на ветроэлектро- и солнечные электростанции. Общий тренд — отказ от импорта, в одном из прогнозов даже рассматривается возможность экспорта.
"Сценарий Climate-Neutral Growth (климатически нейтрального роста — ред.) также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях Windy Seas и Solar and Batteries предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией", — говорится в прогнозе.
По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов кВт.ч, за девять месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.
Строительство Белорусской АЭС - РИА Новости, 1920, 01.01.2021
1 января, 12:03
В России АЭС побили рекорд выработки электроэнергии времен СССР
 
РоссияФинляндияЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния