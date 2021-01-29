https://ria.ru/20210129/finlyandiya-1595113111.html

Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии

Финляндия может отказаться от импорта российской электроэнергии

Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:51

2021-01-29T12:51

2021-01-29T13:44

россия

финляндия

экономика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Финляндия к 2035 году может отказаться от российской электроэнергии, следует из прогноза государственной электросетевой компании Fingrid.Она опубликовала четыре сценария развития финской энергосистемы до 2035 года. Планируется, что к этому времени Финляндия станет углеродно-нейтральной. В трех сценариях ставках делается на ветроэлектро- и солнечные электростанции. Общий тренд — отказ от импорта, в одном из прогнозов даже рассматривается возможность экспорта.По данным российского оператора экспорта-импорта электроэнергии "Интер РАО", объем экспорта электричества в Финляндию в 2019 году составил семь миллиардов кВт.ч, за девять месяцев 2020 года — 1,8 миллиарда кВт.ч.

https://ria.ru/20210101/rekord-1591755776.html

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2021

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россия, финляндия, экономика