Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20210129/filmy-1594822534.html
Подвиг Зои, тайна Лето, афера Кунис. Что идет в кино
Подвиг Зои, тайна Лето, афера Кунис. Что идет в кино
Драматический фильм о Зое Космодемьянской расскажет о подвиге знаменитой разведчицы. Также с этой недели Дензел Вашингтон и Рами Малек будут пугать... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:00
2021-01-29T08:10
лучшие фильмы 2021
лучшие фильмы 2020
лучшие фильмы
детектив
что посмотреть
фильмы
знаменитости
культура
кино и сериалы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594796800_375:0:4016:2048_1920x0_80_0_0_6836c936a63325e099690c1e0290f192.jpg
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Драматический фильм о Зое Космодемьянской расскажет о подвиге знаменитой разведчицы. Также с этой недели Дензел Вашингтон и Рами Малек будут пугать Лос-Анджелес, а Джаред Лето — скрываться в картине "Дьявол в деталях". Джуди Денч покажет, как общаться с духами, в картине "Бывшая с того света". А Эллисон Дженни при содействии Милы Кунис станет провинциальной знаменитостью в "Дать дуба в округе Юба". О самых интересных киноновинках — в материале РИА Новости.История подвигаГлавная российская премьера недели посвящена легендарной Зое Космодемьянской — проект реализовывали несколько лет и приурочили к 80-летию подвига партизанки.Действие разворачивается осенью 1941 года. Главная героиня — недавняя выпускница школы — уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Ее группа попадает в засаду, а Зоя — в плен к немцам. Авторы картины опирались на воспоминания очевидцев, книгу матери Космодемьянской, архивные документы. Получилось почти документальное кино."История замученной, показательно казненной оккупантами, но не сломленной девушки значила невероятно много для людей во время войны. Зоя была и остается одним из главных символов смелости и стойкости — нашей народной Жанной д’Арк. Знаменитую историю будет интересно увидеть на экране, ведь визуально и по фактам фильм максимально приближен к историческим документам и свидетельствам очевидцев", — уверена гендиректор Киностудии имени Горького и сопродюсер фильма Юлиана Слащева.Главную роль сыграла Анастасия Мишина. Ради этого ей пришлось перекрасить волосы из светлого в темный, но это было не главной трудностью. Съемки проходили на морозе, в других экстремальных условиях."В мой первый съемочный день мы снимали сцену, когда Зою поймали и привели в дом, где были расквартированы немцы, и режиссер сказал мне: "Настя, пожалуйста, не играй героя, который готов накинуться на немцев при первой возможности. Да, она читала о немцах, знала об их существовании и понимала, что они могут встретиться ей. Но когда это случилось, скорее всего, она просто очень сильно испугалась", — объясняет Мишина.Хитрый детективОскароносный состав собрался в фильме "Дьявол в деталях". В криминальном триллере сыграли Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.Действие происходит в 1990 году. Для сбора улик заместителя шерифа небольшого округа по имени Джо Дик Дикон (Вашингтон) отправляют в Лос-Анджелес. Но ему приходится присоединиться к поискам убийцы, который охотится на женщин и запугал целый город. Дик сотрудничает с местным сержантом Джимом Бакстером (Малек). Однако у полицейских разные методы работы, к тому же расследование заставляет каждого столкнуться с собственными страхами. Роль главного подозреваемого, Альберта Спарму, исполнил Джаред Лето.Героев сначала хотели поместить в 1970-е, но в итоге выбрали 1990-е."Акцент сделали на технологиях того времени, — цитируют прокатчики создателей. — Мобильников тогда еще не было, люди пользовались телефонами-автоматами и пейджерами, не так широко распространен был анализ ДНК, который кардинально поменял работу на месте преступления. А одно только отсутствие современных гаджетов именно эту историю делает гораздо более интересной".Так и получилось: на протяжении двух часов расследование держит в напряжении зрителей.Неугомонная бывшаяТакже в прокате британская комедия "Бывшая с того света" со звездой "Аббатства Даунтон" Дэном Стивенсом.Писатель Чарльз Кондомайн (Стивенс) переживает творческий кризис. После разных попыток вернуть вдохновение он решился на спиритический сеанс и пригласил знаменитого медиума мадам Аркати (Джуди Денч). Но затея обречена, ведь мадам Аркати перемещает из загробного мира неугомонный дух покойной и ревнивой жены писателя — Эльвиры (Лесли Манн).Теперь Чарльзу придется не только терпеть придирки взбалмошной бывшей, но и спасать нынешнюю супругу Рут (Айла Фишер). Экс-жена решила любыми способами вернуть Чарльза.Наблюдать за необычным любовным треугольником интересно и смешно: в картине много британского юмора и забавных ситуаций.Жадные до славыЕще одна сатирическая комедия, но с элементами драмы и триллера — "Дать дуба в округе Юба". Это почти история о "маленьком человеке": тихая провинциальная домохозяйка Сью (Эллисон Дженни) переживает, что на нее не обращают внимания. Ни родственники, ни муж, ни друзья. Но однажды ее супруг Карл (Мэттью Модайн) исчезает, и Сью сразу становится местной знаменитостью. Не без помощи сестры-репортера Нэнси (Мила Кунис). Но у всего есть обратная сторона: Сью заинтересовались как полицейские, так и криминалитет.Главная героиня наслаждается жизнью селебрити, попадает в нелепые ситуации и пытается угодить всем: преступникам, стражам порядка, родственникам мужа.Картина по атмосфере напоминает фильмы "После прочтения сжечь" братьев Коэнов или "Стрингер" Дэна Гилроя.А по мнению Милы Кунис, фильм получился веселым, мрачным, серьезным и в то же время простым. "Он о том, что неожиданная известность может сделать с человеком, которому ее не хватает, — объясняет актриса. — История смелая, немного грубая, но явно не из тех, что вы ожидаете увидеть".Режиссер картины Тейт Тейлор до этого снял фильмы "Прислуга", "Джеймс Браун", "Ма". Так что от его нового проекта стоит ждать всего и сразу: юмора, необычных сцен, странных совпадений и разных казусов.
https://ria.ru/20210127/jovovich-1593663244.html
лос-анджелес
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594796800_830:0:3561:2048_1920x0_80_0_0_822c5a05f66f722a35deb5432a921922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
лучшие фильмы 2021, лучшие фильмы 2020, лучшие фильмы, детектив, что посмотреть , фильмы, знаменитости, кино и сериалы, мила кунис, юлиана слащева, дензел вашингтон, джаред лето, лос-анджелес, сша, зоя космодемьянская

Подвиг Зои, тайна Лето, афера Кунис. Что идет в кино

08:00 29.01.2021 (обновлено: 08:10 29.01.2021)
 
© Studio Canal (2020)Кадр из фильма "Бывшая с того света"
Кадр из фильма Бывшая с того света - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Studio Canal (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Драматический фильм о Зое Космодемьянской расскажет о подвиге знаменитой разведчицы. Также с этой недели Дензел Вашингтон и Рами Малек будут пугать Лос-Анджелес, а Джаред Лето — скрываться в картине "Дьявол в деталях". Джуди Денч покажет, как общаться с духами, в картине "Бывшая с того света". А Эллисон Дженни при содействии Милы Кунис станет провинциальной знаменитостью в "Дать дуба в округе Юба". О самых интересных киноновинках — в материале РИА Новости.

История подвига

Главная российская премьера недели посвящена легендарной Зое Космодемьянской — проект реализовывали несколько лет и приурочили к 80-летию подвига партизанки.
Действие разворачивается осенью 1941 года. Главная героиня — недавняя выпускница школы — уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Ее группа попадает в засаду, а Зоя — в плен к немцам. Авторы картины опирались на воспоминания очевидцев, книгу матери Космодемьянской, архивные документы. Получилось почти документальное кино.
© Киностудия им. М. Горького (2020) Кадр из фильма "Зоя"
Кадр из фильма Зоя - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Киностудия им. М. Горького (2020)
Кадр из фильма "Зоя"
"История замученной, показательно казненной оккупантами, но не сломленной девушки значила невероятно много для людей во время войны. Зоя была и остается одним из главных символов смелости и стойкости — нашей народной Жанной д’Арк. Знаменитую историю будет интересно увидеть на экране, ведь визуально и по фактам фильм максимально приближен к историческим документам и свидетельствам очевидцев", — уверена гендиректор Киностудии имени Горького и сопродюсер фильма Юлиана Слащева.
© Киностудия им. М. Горького (2020)

Мишина в фильме "Зоя"

Кадр из фильма Зоя
1 из 5

Мишина в фильме "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
© Киностудия им. М. Горького (2020) Кадр из фильма "Зоя"
Кадр из фильма Зоя
2 из 5
Кадр из фильма "Зоя"
© Киностудия им. М. Горького (2020)
© Киностудия им. М. Горького (2020)

Сцена из фильма "Зоя"

Кадр из фильма Зоя
3 из 5

Сцена из фильма "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
© Киностудия им. М. Горького (2020)

Фрагмент из фильма "Зоя"

Кадр из фильма Зоя
4 из 5

Фрагмент из фильма "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
© Киностудия им. М. Горького (2020) Кадр из фильма "Зоя"
Кадр из фильма Зоя
5 из 5
Кадр из фильма "Зоя"
© Киностудия им. М. Горького (2020)
1 из 5

Мишина в фильме "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
2 из 5
Кадр из фильма "Зоя"
© Киностудия им. М. Горького (2020)
3 из 5

Сцена из фильма "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
4 из 5

Фрагмент из фильма "Зоя"

© Киностудия им. М. Горького (2020)
5 из 5
Кадр из фильма "Зоя"
© Киностудия им. М. Горького (2020)
Главную роль сыграла Анастасия Мишина. Ради этого ей пришлось перекрасить волосы из светлого в темный, но это было не главной трудностью. Съемки проходили на морозе, в других экстремальных условиях.
© Киностудия им. М. Горького (2020) Кадр из фильма "Зоя"
Кадр из фильма Зоя - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Киностудия им. М. Горького (2020)
Кадр из фильма "Зоя"
"В мой первый съемочный день мы снимали сцену, когда Зою поймали и привели в дом, где были расквартированы немцы, и режиссер сказал мне: "Настя, пожалуйста, не играй героя, который готов накинуться на немцев при первой возможности. Да, она читала о немцах, знала об их существовании и понимала, что они могут встретиться ей. Но когда это случилось, скорее всего, она просто очень сильно испугалась", — объясняет Мишина.

Хитрый детектив

Оскароносный состав собрался в фильме "Дьявол в деталях". В криминальном триллере сыграли Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.
© Предоставлено Caro PremierКадр из фильма "Дьявол в деталях"
Кадр из фильма Дьявол в деталях - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Предоставлено Caro Premier
Кадр из фильма "Дьявол в деталях"
Действие происходит в 1990 году. Для сбора улик заместителя шерифа небольшого округа по имени Джо Дик Дикон (Вашингтон) отправляют в Лос-Анджелес. Но ему приходится присоединиться к поискам убийцы, который охотится на женщин и запугал целый город. Дик сотрудничает с местным сержантом Джимом Бакстером (Малек). Однако у полицейских разные методы работы, к тому же расследование заставляет каждого столкнуться с собственными страхами. Роль главного подозреваемого, Альберта Спарму, исполнил Джаред Лето.
© Предоставлено Caro PremierКадр из фильма "Дьявол в деталях"
Кадр из фильма Дьявол в деталях - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Предоставлено Caro Premier
Кадр из фильма "Дьявол в деталях"

"Это было потрясающе — сыграть человека, который из-за особенностей своей работы воспринимает поимку убийцы как задание, — признается Малек. — Найти жертву, найти убийцу — вот цель. Проще некуда".

Героев сначала хотели поместить в 1970-е, но в итоге выбрали 1990-е.
© Предоставлено Caro PremierКадр из фильма "Дьявол в деталях"
Кадр из фильма Дьявол в деталях
1 из 4
Кадр из фильма "Дьявол в деталях"
© Предоставлено Caro Premier
© Предоставлено Caro Premier

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

Кадр из фильма Дьявол в деталях
2 из 4

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
© Предоставлено Caro Premier

Сцена из фильма "Дьявол в деталях"

Кадр из фильма Дьявол в деталях
3 из 4

Сцена из фильма "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
© Предоставлено Caro Premier

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

Кадр из фильма Дьявол в деталях
4 из 4

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
1 из 4
Кадр из фильма "Дьявол в деталях"
© Предоставлено Caro Premier
2 из 4

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
3 из 4

Сцена из фильма "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
4 из 4

Малек в фильме "Дьявол в деталях"

© Предоставлено Caro Premier
"Акцент сделали на технологиях того времени, — цитируют прокатчики создателей. — Мобильников тогда еще не было, люди пользовались телефонами-автоматами и пейджерами, не так широко распространен был анализ ДНК, который кардинально поменял работу на месте преступления. А одно только отсутствие современных гаджетов именно эту историю делает гораздо более интересной".
Так и получилось: на протяжении двух часов расследование держит в напряжении зрителей.

Неугомонная бывшая

© Studio Canal (2020)Кадр из фильма "Бывшая с того света"
Кадр из фильма Бывшая с того света - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Studio Canal (2020)
Кадр из фильма "Бывшая с того света"
Также в прокате британская комедия "Бывшая с того света" со звездой "Аббатства Даунтон" Дэном Стивенсом.
Писатель Чарльз Кондомайн (Стивенс) переживает творческий кризис. После разных попыток вернуть вдохновение он решился на спиритический сеанс и пригласил знаменитого медиума мадам Аркати (Джуди Денч). Но затея обречена, ведь мадам Аркати перемещает из загробного мира неугомонный дух покойной и ревнивой жены писателя — Эльвиры (Лесли Манн).
© Studio Canal (2020)

Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

Кадр из фильма Бывшая с того света
1 из 3

Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

© Studio Canal (2020)
© Studio Canal (2020)Кадр из фильма "Бывшая с того света"
Кадр из фильма Бывшая с того света
2 из 3
Кадр из фильма "Бывшая с того света"
© Studio Canal (2020)

Манн и Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

Кадр из фильма Бывшая с того света
3 из 3

Манн и Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

1 из 3

Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

© Studio Canal (2020)
2 из 3
Кадр из фильма "Бывшая с того света"
© Studio Canal (2020)
3 из 3

Манн и Стивенс в фильме "Бывшая с того света"

Теперь Чарльзу придется не только терпеть придирки взбалмошной бывшей, но и спасать нынешнюю супругу Рут (Айла Фишер). Экс-жена решила любыми способами вернуть Чарльза.
Наблюдать за необычным любовным треугольником интересно и смешно: в картине много британского юмора и забавных ситуаций.

Жадные до славы

Еще одна сатирическая комедия, но с элементами драмы и триллера — "Дать дуба в округе Юба".
© Предоставлено "Вольга"Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
Кадр из фильма Дать дуба в округе Юба - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Предоставлено "Вольга"
Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
Это почти история о "маленьком человеке": тихая провинциальная домохозяйка Сью (Эллисон Дженни) переживает, что на нее не обращают внимания. Ни родственники, ни муж, ни друзья.
Но однажды ее супруг Карл (Мэттью Модайн) исчезает, и Сью сразу становится местной знаменитостью. Не без помощи сестры-репортера Нэнси (Мила Кунис). Но у всего есть обратная сторона: Сью заинтересовались как полицейские, так и криминалитет.
Главная героиня наслаждается жизнью селебрити, попадает в нелепые ситуации и пытается угодить всем: преступникам, стражам порядка, родственникам мужа.
© Предоставлено "Вольга"Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
Кадр из фильма Дать дуба в округе Юба - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Предоставлено "Вольга"
Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
Картина по атмосфере напоминает фильмы "После прочтения сжечь" братьев Коэнов или "Стрингер" Дэна Гилроя.

"История фактически представляет собой сатиру на современную культуру США, сосредоточенную по большей части на массовой одержимости насилием, самолечением и боди-позитивом, — говорит Эллисон Дженни. — И я думаю, этот фильм также о нашем увлечении средствами массовой информации во всех проявлениях".

© Предоставлено "Вольга"Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
Кадр из фильма Дать дуба в округе Юба - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
© Предоставлено "Вольга"
Кадр из фильма "Дать дуба в округе Юба"
А по мнению Милы Кунис, фильм получился веселым, мрачным, серьезным и в то же время простым. "Он о том, что неожиданная известность может сделать с человеком, которому ее не хватает, — объясняет актриса. — История смелая, немного грубая, но явно не из тех, что вы ожидаете увидеть".
Режиссер картины Тейт Тейлор до этого снял фильмы "Прислуга", "Джеймс Браун", "Ма". Так что от его нового проекта стоит ждать всего и сразу: юмора, необычных сцен, странных совпадений и разных казусов.
Актриса Милла Йовович на красной дорожке премьеры фильма Сибил в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 08:00Культура
Милла Йовович: став матерью, нечасто играю в компьютерные игры
 
Культуралучшие фильмы 2021лучшие фильмы 2020лучшие фильмыдетективчто посмотретьфильмыЗнаменитостиКино и сериалыМила КунисЮлиана СлащеваДензел ВашингтонДжаред ЛетоЛос-АнджелесСШАЗоя Космодемьянская
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния