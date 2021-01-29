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Подвиг Зои, тайна Лето, афера Кунис. Что идет в кино

Подвиг Зои, тайна Лето, афера Кунис. Что идет в кино

Драматический фильм о Зое Космодемьянской расскажет о подвиге знаменитой разведчицы. Также с этой недели Дензел Вашингтон и Рами Малек будут пугать... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:10

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Драматический фильм о Зое Космодемьянской расскажет о подвиге знаменитой разведчицы. Также с этой недели Дензел Вашингтон и Рами Малек будут пугать Лос-Анджелес, а Джаред Лето — скрываться в картине "Дьявол в деталях". Джуди Денч покажет, как общаться с духами, в картине "Бывшая с того света". А Эллисон Дженни при содействии Милы Кунис станет провинциальной знаменитостью в "Дать дуба в округе Юба". О самых интересных киноновинках — в материале РИА Новости.История подвигаГлавная российская премьера недели посвящена легендарной Зое Космодемьянской — проект реализовывали несколько лет и приурочили к 80-летию подвига партизанки.Действие разворачивается осенью 1941 года. Главная героиня — недавняя выпускница школы — уходит добровольцем в разведывательно-диверсионную школу. Ее группа попадает в засаду, а Зоя — в плен к немцам. Авторы картины опирались на воспоминания очевидцев, книгу матери Космодемьянской, архивные документы. Получилось почти документальное кино."История замученной, показательно казненной оккупантами, но не сломленной девушки значила невероятно много для людей во время войны. Зоя была и остается одним из главных символов смелости и стойкости — нашей народной Жанной д’Арк. Знаменитую историю будет интересно увидеть на экране, ведь визуально и по фактам фильм максимально приближен к историческим документам и свидетельствам очевидцев", — уверена гендиректор Киностудии имени Горького и сопродюсер фильма Юлиана Слащева.Главную роль сыграла Анастасия Мишина. Ради этого ей пришлось перекрасить волосы из светлого в темный, но это было не главной трудностью. Съемки проходили на морозе, в других экстремальных условиях."В мой первый съемочный день мы снимали сцену, когда Зою поймали и привели в дом, где были расквартированы немцы, и режиссер сказал мне: "Настя, пожалуйста, не играй героя, который готов накинуться на немцев при первой возможности. Да, она читала о немцах, знала об их существовании и понимала, что они могут встретиться ей. Но когда это случилось, скорее всего, она просто очень сильно испугалась", — объясняет Мишина.Хитрый детективОскароносный состав собрался в фильме "Дьявол в деталях". В криминальном триллере сыграли Дензел Вашингтон, Рами Малек и Джаред Лето.Действие происходит в 1990 году. Для сбора улик заместителя шерифа небольшого округа по имени Джо Дик Дикон (Вашингтон) отправляют в Лос-Анджелес. Но ему приходится присоединиться к поискам убийцы, который охотится на женщин и запугал целый город. Дик сотрудничает с местным сержантом Джимом Бакстером (Малек). Однако у полицейских разные методы работы, к тому же расследование заставляет каждого столкнуться с собственными страхами. Роль главного подозреваемого, Альберта Спарму, исполнил Джаред Лето.Героев сначала хотели поместить в 1970-е, но в итоге выбрали 1990-е."Акцент сделали на технологиях того времени, — цитируют прокатчики создателей. — Мобильников тогда еще не было, люди пользовались телефонами-автоматами и пейджерами, не так широко распространен был анализ ДНК, который кардинально поменял работу на месте преступления. А одно только отсутствие современных гаджетов именно эту историю делает гораздо более интересной".Так и получилось: на протяжении двух часов расследование держит в напряжении зрителей.Неугомонная бывшаяТакже в прокате британская комедия "Бывшая с того света" со звездой "Аббатства Даунтон" Дэном Стивенсом.Писатель Чарльз Кондомайн (Стивенс) переживает творческий кризис. После разных попыток вернуть вдохновение он решился на спиритический сеанс и пригласил знаменитого медиума мадам Аркати (Джуди Денч). Но затея обречена, ведь мадам Аркати перемещает из загробного мира неугомонный дух покойной и ревнивой жены писателя — Эльвиры (Лесли Манн).Теперь Чарльзу придется не только терпеть придирки взбалмошной бывшей, но и спасать нынешнюю супругу Рут (Айла Фишер). Экс-жена решила любыми способами вернуть Чарльза.Наблюдать за необычным любовным треугольником интересно и смешно: в картине много британского юмора и забавных ситуаций.Жадные до славыЕще одна сатирическая комедия, но с элементами драмы и триллера — "Дать дуба в округе Юба". Это почти история о "маленьком человеке": тихая провинциальная домохозяйка Сью (Эллисон Дженни) переживает, что на нее не обращают внимания. Ни родственники, ни муж, ни друзья. Но однажды ее супруг Карл (Мэттью Модайн) исчезает, и Сью сразу становится местной знаменитостью. Не без помощи сестры-репортера Нэнси (Мила Кунис). Но у всего есть обратная сторона: Сью заинтересовались как полицейские, так и криминалитет.Главная героиня наслаждается жизнью селебрити, попадает в нелепые ситуации и пытается угодить всем: преступникам, стражам порядка, родственникам мужа.Картина по атмосфере напоминает фильмы "После прочтения сжечь" братьев Коэнов или "Стрингер" Дэна Гилроя.А по мнению Милы Кунис, фильм получился веселым, мрачным, серьезным и в то же время простым. "Он о том, что неожиданная известность может сделать с человеком, которому ее не хватает, — объясняет актриса. — История смелая, немного грубая, но явно не из тех, что вы ожидаете увидеть".Режиссер картины Тейт Тейлор до этого снял фильмы "Прислуга", "Джеймс Браун", "Ма". Так что от его нового проекта стоит ждать всего и сразу: юмора, необычных сцен, странных совпадений и разных казусов.

https://ria.ru/20210127/jovovich-1593663244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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