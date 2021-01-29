Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210129/film-1595052074.html
Космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС
Космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС
Съемки документального фильма "Исследователи космоса. Опыт МКС" в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:13
2021-01-29T00:13
хочу стать космонавтом
сергей кудь-сверчков
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579771475_0:69:3076:1799_1920x0_80_0_0_27d88bb93c9dcba2fbe191b28b9f38f8.jpg
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Съемки документального фильма "Исследователи космоса. Опыт МКС" в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли космонавтов, рассказал РИА Новости находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.Ранее "Роскосмос" сообщил, что совместно с канадской компанией Felix Paul Studios начал съемки документального сериала в формате виртуальной реальности на борту Международной космической станции - "Исследователи космоса. Опыт МКС". В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции, российский космонавт Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.До этого "Роскосмос" сообщил, что во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на станции, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов. Съемки проводятся при помощи камеры с возможностью съемок в космосе в формате "360 градусов". Во время съемок первого и второго эпизодов космонавты рассказали о важности физических тренировок в невесомости и провели эксперимент "Профилактика" на беговой дорожке, эксперимент "Пилот-Т" и тренировку на велотренажере в служебном модуле "Звезда".Ранее свои виртуальные экскурсии на МКС с использованием панорам 360 градусов сняли RT в рамках спецпроекта Space 360 и Google для сервиса Street View."В съёмочный день астронавты, ответственные за установку камеры, приходили в российский сегмент Международной космической станции и, в зависимости от сценария, вместе с членами российского экипажа устанавливали камеру виртуальной реальности, специально сделанную для съёмок на МКС. После установки и включения камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи", - рассказал Кудь-Сверчков.Он пояснил, что задача самого документального сериала и выбранного формата съемки - перенести зрителя на станцию и дать прочувствовать жизнь космонавтов."Использование в новом мультимедиа-проекте технологий 3D и создание эффекта присутствия дает возможность, хоть и виртуально, увидеть станцию глазами космонавта, посмотреть, как мы живем и работаем в космосе. Имеет значение и то, что проект ISS Experience – международный. И взрослые, и, что даже важнее, дети в России и по всему миру смогут почувствовать себя космонавтами, не отправляясь в космический полет", - рассказал Кудь-Сверчков.По словам российского космонавта, за прошедшие съемочные дни отснято проведение трех экспериментов и сюжет о 3D-биопринтере, благодаря которому в перспективе можно будет выращивать человеческие органы и ткани или, например, мясо для пищи.Говоря об особенностях съемки в космосе, он рассказал, что в отличие от Земли, на МКС можно поставить камеру на потолок и она не будет мешать передвижениям экипажа. Еще одна особенность съемок в космосе - возможность сделать только один дубль из-за напряженного графика работы космонавтов."Приходится внимательно относиться ко всем рекомендациям по съемке, тексту, к самому процессу съемок, правильному размещению и настройкам аппаратуры, расположению предметов и людей в кадре", - сказал Кудь-Сверчков.По его словам, съемки планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210126/mks-1594673948.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kosmos-1594177163.html
https://ria.ru/20210122/utechka-1594131154.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579771475_259:0:2988:2047_1920x0_80_0_0_51bb2213b971422fc821fd0590d3a5c0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС

00:13 29.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкКосмонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков
Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Съемки документального фильма "Исследователи космоса. Опыт МКС" в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли космонавтов, рассказал РИА Новости находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
Ранее "Роскосмос" сообщил, что совместно с канадской компанией Felix Paul Studios начал съемки документального сериала в формате виртуальной реальности на борту Международной космической станции - "Исследователи космоса. Опыт МКС". В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции, российский космонавт Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.
До этого "Роскосмос" сообщил, что во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на станции, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов. Съемки проводятся при помощи камеры с возможностью съемок в космосе в формате "360 градусов". Во время съемок первого и второго эпизодов космонавты рассказали о важности физических тренировок в невесомости и провели эксперимент "Профилактика" на беговой дорожке, эксперимент "Пилот-Т" и тренировку на велотренажере в служебном модуле "Звезда".
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Crew Dragon к МКС. 15 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 26.01.2021
26 января, 17:45
Без Тома Круза? В США назвали имена космических туристов для полета к МКС
Ранее свои виртуальные экскурсии на МКС с использованием панорам 360 градусов сняли RT в рамках спецпроекта Space 360 и Google для сервиса Street View.
"В съёмочный день астронавты, ответственные за установку камеры, приходили в российский сегмент Международной космической станции и, в зависимости от сценария, вместе с членами российского экипажа устанавливали камеру виртуальной реальности, специально сделанную для съёмок на МКС. После установки и включения камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи", - рассказал Кудь-Сверчков.
Он пояснил, что задача самого документального сериала и выбранного формата съемки - перенести зрителя на станцию и дать прочувствовать жизнь космонавтов.
"Использование в новом мультимедиа-проекте технологий 3D и создание эффекта присутствия дает возможность, хоть и виртуально, увидеть станцию глазами космонавта, посмотреть, как мы живем и работаем в космосе. Имеет значение и то, что проект ISS Experience – международный. И взрослые, и, что даже важнее, дети в России и по всему миру смогут почувствовать себя космонавтами, не отправляясь в космический полет", - рассказал Кудь-Сверчков.
Шаровое скопление M 107(Messier 107) в созвездии Змееносца - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 15:52
Космических "эльфов" заметил с МКС российский прибор
По словам российского космонавта, за прошедшие съемочные дни отснято проведение трех экспериментов и сюжет о 3D-биопринтере, благодаря которому в перспективе можно будет выращивать человеческие органы и ткани или, например, мясо для пищи.
Говоря об особенностях съемки в космосе, он рассказал, что в отличие от Земли, на МКС можно поставить камеру на потолок и она не будет мешать передвижениям экипажа. Еще одна особенность съемок в космосе - возможность сделать только один дубль из-за напряженного графика работы космонавтов.
"Приходится внимательно относиться ко всем рекомендациям по съемке, тексту, к самому процессу съемок, правильному размещению и настройкам аппаратуры, расположению предметов и людей в кадре", - сказал Кудь-Сверчков.
По его словам, съемки планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.
Космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков на МКС - РИА Новости, 1920, 22.01.2021
22 января, 11:55Наука
На МКС ищут еще одно место утечки воздуха
 
Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковРоссияМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:56Медведев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
14:50Петербуржцев предупредили о последствиях участия в незаконных акциях
14:50В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
14:48Дуров рассказал о грядущих возможностях переноса данных в Telegram
14:47ЕС опубликовал контракт на приобретение вакцины AstraZeneca
14:47В России повысят утильсбор на автомобили
14:46Украина ввела санкции против четырех китайских компаний
14:45Омского экс-министра здравоохранения объявили в международный розыск
14:44В США два человека погибли при стрельбе у стрип-клуба
14:39Леонида Волкова объявили в розыск за призыв к детям участвовать в акциях
14:39Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
14:39В СПЧ рассказали о провокациях пьяных молодых людей на незаконных акциях
14:36Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
14:35Глава дипломатии ЕС в ходе визита в Россию обсудит Украину и Навального
14:31В СПЧ считают, что бросавшие снег в полицейских должны понести наказание
14:29В Сербии больше половины побочных эффектов от вакцин пришлось на Pfizer
14:26Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
14:21Для Соболь и Олега Навального попросят домашнего ареста, заявил адвокат
14:18Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас
14:13Глава дипломатии ЕС призвал расширить сотрудничество с Россией
Лента новостейМолния