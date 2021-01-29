https://ria.ru/20210129/film-1595052074.html

Космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС

Космонавт рассказал об особенностях съемки фильма на МКС

Съемки документального фильма "Исследователи космоса. Опыт МКС" в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:13

2021-01-29T00:13

2021-01-29T00:13

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Съемки документального фильма "Исследователи космоса. Опыт МКС" в формате виртуальной реальности должны позволить зрителям почувствовать себя в роли космонавтов, рассказал РИА Новости находящийся на борту Международной космической станции российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.Ранее "Роскосмос" сообщил, что совместно с канадской компанией Felix Paul Studios начал съемки документального сериала в формате виртуальной реальности на борту Международной космической станции - "Исследователи космоса. Опыт МКС". В создании фильма принимают участие командир длительной экспедиции, российский космонавт Сергей Рыжиков и бортинженер Сергей Кудь-Сверчков.До этого "Роскосмос" сообщил, что во время съемок в российском сегменте МКС космонавты расскажут о жизни на станции, проведут научные космические эксперименты, поделятся своими мыслями о будущем орбитальных полетов. Съемки проводятся при помощи камеры с возможностью съемок в космосе в формате "360 градусов". Во время съемок первого и второго эпизодов космонавты рассказали о важности физических тренировок в невесомости и провели эксперимент "Профилактика" на беговой дорожке, эксперимент "Пилот-Т" и тренировку на велотренажере в служебном модуле "Звезда".Ранее свои виртуальные экскурсии на МКС с использованием панорам 360 градусов сняли RT в рамках спецпроекта Space 360 и Google для сервиса Street View."В съёмочный день астронавты, ответственные за установку камеры, приходили в российский сегмент Международной космической станции и, в зависимости от сценария, вместе с членами российского экипажа устанавливали камеру виртуальной реальности, специально сделанную для съёмок на МКС. После установки и включения камера стояла в российском сегменте МКС несколько часов и непрерывно снимала обычную жизнь: будь то эксперименты, общение, тренировки или прием пищи", - рассказал Кудь-Сверчков.Он пояснил, что задача самого документального сериала и выбранного формата съемки - перенести зрителя на станцию и дать прочувствовать жизнь космонавтов."Использование в новом мультимедиа-проекте технологий 3D и создание эффекта присутствия дает возможность, хоть и виртуально, увидеть станцию глазами космонавта, посмотреть, как мы живем и работаем в космосе. Имеет значение и то, что проект ISS Experience – международный. И взрослые, и, что даже важнее, дети в России и по всему миру смогут почувствовать себя космонавтами, не отправляясь в космический полет", - рассказал Кудь-Сверчков.По словам российского космонавта, за прошедшие съемочные дни отснято проведение трех экспериментов и сюжет о 3D-биопринтере, благодаря которому в перспективе можно будет выращивать человеческие органы и ткани или, например, мясо для пищи.Говоря об особенностях съемки в космосе, он рассказал, что в отличие от Земли, на МКС можно поставить камеру на потолок и она не будет мешать передвижениям экипажа. Еще одна особенность съемок в космосе - возможность сделать только один дубль из-за напряженного графика работы космонавтов."Приходится внимательно относиться ко всем рекомендациям по съемке, тексту, к самому процессу съемок, правильному размещению и настройкам аппаратуры, расположению предметов и людей в кадре", - сказал Кудь-Сверчков.По его словам, съемки планируется продолжать в течение первого квартала 2021 года.

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/mks-1594673948.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/kosmos-1594177163.html

https://ria.ru/20210122/utechka-1594131154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей кудь-сверчков, россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос