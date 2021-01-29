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В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России
В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России
Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:37
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россия
донбасс
политика
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с призывом к "России-матушке" "забрать Донбасс домой".Песков отметил, что Симоньян — медиаменеджер и журналист и не выражает официальную позицию Москвы по этому вопросу.На вопрос, нет ли противоречий в названии форума "Русский Донбасс", на котором сделала свое заявление Симоньян, пресс-секретарь президента ответил, что название не режет слух, поскольку в этом регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих.
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россия, донбасс, политика

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России

12:37 29.01.2021 (обновлено: 13:45 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с призывом к "России-матушке" "забрать Донбасс домой".
Песков отметил, что Симоньян — медиаменеджер и журналист и не выражает официальную позицию Москвы по этому вопросу.

"Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", — добавил он.

На вопрос, нет ли противоречий в названии форума "Русский Донбасс", на котором сделала свое заявление Симоньян, пресс-секретарь президента ответил, что название не режет слух, поскольку в этом регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих.
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