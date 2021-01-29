В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России
12:37 29.01.2021 (обновлено: 13:45 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с призывом к "России-матушке" "забрать Донбасс домой".
Песков отметил, что Симоньян — медиаменеджер и журналист и не выражает официальную позицию Москвы по этому вопросу.
"Вы знаете, что Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса. Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских", — добавил он.
На вопрос, нет ли противоречий в названии форума "Русский Донбасс", на котором сделала свое заявление Симоньян, пресс-секретарь президента ответил, что название не режет слух, поскольку в этом регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих.