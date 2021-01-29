https://ria.ru/20210129/donbass-1595109590.html

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России

В Кремле ответили на вопрос о вхождении Донбасса в состав России

Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:37

2021-01-29T12:37

2021-01-29T13:45

россия

донбасс

политика

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать слова главного редактора МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян с призывом к "России-матушке" "забрать Донбасс домой".Песков отметил, что Симоньян — медиаменеджер и журналист и не выражает официальную позицию Москвы по этому вопросу.На вопрос, нет ли противоречий в названии форума "Русский Донбасс", на котором сделала свое заявление Симоньян, пресс-секретарь президента ответил, что название не режет слух, поскольку в этом регионе живет подавляющее большинство русских и русскоговорящих.

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/donbass-1594317315.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, донбасс, политика