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В Москве в 2021 году проведут массовую диспансеризацию
В Москве в 2021 году проведут массовую диспансеризацию
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что массовая диспансеризация в столице пройдет в этом году, когда... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:33
2021-01-29T11:30
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что массовая диспансеризация в столице пройдет в этом году, когда пандемия коронавируса уйдет."Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными, ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли уделить должного внимания этому направлению", - сообщила Ракова в интервью НТВ.По ее словам, помимо этого придется еще бороться с последствиями пандемии. "Это и социальные последствия, и медицинские. Вплотную надо заниматься реабилитацией больных коронавирусом, определенным образом динамически следить за их состоянием здоровья на будущее", - сказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

В Москве в 2021 году проведут массовую диспансеризацию

09:33 29.01.2021 (обновлено: 11:30 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПациент записывается на прием к врачу
Пациент записывается на прием к врачу - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что массовая диспансеризация в столице пройдет в этом году, когда пандемия коронавируса уйдет.
"Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными, ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли уделить должного внимания этому направлению", - сообщила Ракова в интервью НТВ.
По ее словам, помимо этого придется еще бороться с последствиями пандемии. "Это и социальные последствия, и медицинские. Вплотную надо заниматься реабилитацией больных коронавирусом, определенным образом динамически следить за их состоянием здоровья на будущее", - сказала Ракова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
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