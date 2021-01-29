https://ria.ru/20210129/dispanserizatsiya-1595074419.html

В Москве в 2021 году проведут массовую диспансеризацию

В Москве в 2021 году проведут массовую диспансеризацию

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что массовая диспансеризация в столице пройдет в этом году, когда... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:33

2021-01-29T09:33

2021-01-29T11:30

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583706397_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d5ca05ca217b4ff9b1edd188d09ec101.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова выразила надежду, что массовая диспансеризация в столице пройдет в этом году, когда пандемия коронавируса уйдет."Конечно, 2021 год, я надеюсь, в условиях, когда пандемия уйдет, должен стать годом диспансерного наблюдения за больными другими соматическими заболеваниями, онкологическими больными, ну и, конечно, весь город должна ждать массовая диспансеризация, потому что в прошлый год, увы, не могли уделить должного внимания этому направлению", - сообщила Ракова в интервью НТВ.По ее словам, помимо этого придется еще бороться с последствиями пандемии. "Это и социальные последствия, и медицинские. Вплотную надо заниматься реабилитацией больных коронавирусом, определенным образом динамически следить за их состоянием здоровья на будущее", - сказала Ракова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество