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Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского
Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского
5 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Ивана СОЛТАНОВСКОГО о работе российской дипломатии в Совете Европы, приуроченный к 25-летию вступления России в организацию.
2021-01-29T14:14
2021-01-29T14:14
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1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского

14:14 29.01.2021
 
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5 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Ивана СОЛТАНОВСКОГО о работе российской дипломатии в Совете Европы, приуроченный к 25-летию вступления России в организацию.
Задать вопрос

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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