https://ria.ru/20210129/diplomatiya-1595133349.html
Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского
Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского
5 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Ивана СОЛТАНОВСКОГО о работе российской дипломатии в Совете Европы, приуроченный к 25-летию вступления России в организацию.
2021-01-29T14:14
2021-01-29T14:14
2021-01-29T14:14
анонсы
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анонсы
Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского
5 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Ивана СОЛТАНОВСКОГО о работе российской дипломатии в Совете Европы, приуроченный к 25-летию вступления России в организацию.