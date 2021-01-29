https://ria.ru/20210129/diplomatiya-1595133349.html

Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского

Онлайн-брифинг Постпреда РФ при Совете Европы Ивана Солтановского

5 февраля в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг Постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы, Чрезвычайного и Полномочного Посла Ивана СОЛТАНОВСКОГО о работе российской дипломатии в Совете Европы, приуроченный к 25-летию вступления России в организацию.

2021-01-29T14:14

2021-01-29T14:14

2021-01-29T14:14

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы