https://ria.ru/20210129/chukotka-1595080676.html
Власти Чукотки ослабили ограничения по коронавирусу
Власти Чукотки ослабили ограничения по коронавирусу
Власти Чукотки ослабили часть ограничений, введённых из-за коронавируса, разрешив работу кафе и ресторанов ночью и отменив самоизоляцию для привившихся граждан... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:20
2021-01-29T10:20
2021-01-29T10:20
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
чукотка
здоровье - общество
роман копин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_0:195:3076:1925_1920x0_80_0_0_03f656b7511460695effe3539a77df1f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 29 янв - РИА Новости. Власти Чукотки ослабили часть ограничений, введённых из-за коронавируса, разрешив работу кафе и ресторанов ночью и отменив самоизоляцию для привившихся граждан старше 65 лет, сообщает правительство региона."Губернатор Роман Копин ослабил часть ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. В Чукотском автономном округе снимается запрет на работу предприятий в ночное время, а привившиеся жители старше 65 лет могут выйти из самоизоляции. Сейчас во всех муниципалитетах Чукотки продолжается вакцинация от COVID-19, а эпидемиологическая обстановка не вызывает опасений", - говорится в сообщении.Согласно постановлению, с пятницы предприятия общественного питания могут вернуться к привычному графику работы при соблюдении требований к рассадке гостей и санитарного режима. Кроме того, привившимся от коронавируса людям старше 65 лет разрешается выйти из самоизоляции через 14 дней после вакцинации. Также граждане старше 65 лет могут не соблюдать самоизоляцию, если уже переболели коронавирусом.Все остальные меры безопасности остаются в силе и продлеваются до 17 февраля включительно, в том числе масочный режим в общественных местах и социальная дистанция.По данным оперативного штаба, с начала пандемии в регионе отмечено 622 случая заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 565 человек, четверо умерли.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210128/koronavirus-1595047578.html
россия
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587612517_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_ad457e7cfa31924cca1e9ebd464cfa03.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, чукотка, здоровье - общество, роман копин, общество