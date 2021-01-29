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Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:55
2021-01-29T13:09
оао "гомельтранснефть дружба"
россия
белоруссия
экономика
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики."Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" предусмотрено установление с 1 февраля 2021 года тарифов на услуги по транзитной транспортировке нефти для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с ростом на 6,6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что транспортировка нефти осуществляется по транзитным направлениям и по маршрутам для внутреннего потребления.Белоруссия прокачивает транзитом по своей территории нефть из России.
https://ria.ru/20210120/neft-1593808520.html
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оао "гомельтранснефть дружба", россия, белоруссия, экономика

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти

12:55 29.01.2021 (обновлено: 13:09 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкНефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод Нафтан в Новополоцке - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Андрей Александров
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики.
"Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" предусмотрено установление с 1 февраля 2021 года тарифов на услуги по транзитной транспортировке нефти для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с ростом на 6,6%", - говорится в сообщении.
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20 января, 12:04
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Белоруссия прокачивает транзитом по своей территории нефть из России.
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ОАО "Гомельтранснефть Дружба"РоссияБелоруссияЭкономика
 
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