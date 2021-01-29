https://ria.ru/20210129/belorussiya-1595114204.html
Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти
Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:55
2021-01-29T12:55
2021-01-29T13:09
оао "гомельтранснефть дружба"
россия
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589711604_0:209:3072:1937_1920x0_80_0_0_300455472688cf22e383b7810ae672d0.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики."Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" предусмотрено установление с 1 февраля 2021 года тарифов на услуги по транзитной транспортировке нефти для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с ростом на 6,6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что транспортировка нефти осуществляется по транзитным направлениям и по маршрутам для внутреннего потребления.Белоруссия прокачивает транзитом по своей территории нефть из России.
https://ria.ru/20210120/neft-1593808520.html
https://ria.ru/20201231/neft-1591728727.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589711604_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3b52c6a9b45c8b320362344a89954efa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оао "гомельтранснефть дружба", россия, белоруссия, экономика