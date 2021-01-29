https://ria.ru/20210129/belorussiya-1595114204.html

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повысит тариф на прокачку российской нефти

Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:55

2021-01-29T12:55

2021-01-29T13:09

оао "гомельтранснефть дружба"

россия

белоруссия

экономика

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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Белоруссия с 1 февраля повышает тариф на прокачку российской нефти по своей территории на 6,6%, сообщила в пятницу пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики."Постановлением министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 22 января 2021 года №6 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" предусмотрено установление с 1 февраля 2021 года тарифов на услуги по транзитной транспортировке нефти для ОАО "Гомельтранснефть Дружба" с ростом на 6,6%", - говорится в сообщении.Отмечается, что транспортировка нефти осуществляется по транзитным направлениям и по маршрутам для внутреннего потребления.Белоруссия прокачивает транзитом по своей территории нефть из России.

https://ria.ru/20210120/neft-1593808520.html

https://ria.ru/20201231/neft-1591728727.html

россия

белоруссия

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2021

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оао "гомельтранснефть дружба", россия, белоруссия, экономика