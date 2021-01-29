https://ria.ru/20210129/belorussiya-1595090051.html

Внешний госдолг Белоруссии за 2020 год вырос на 8,4%

Внешний госдолг Белоруссии за 2020 год вырос на 8,4%

Внешний государственный долг Белоруссии по итогам 2020 года составил 18,6 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 8,4%, сообщила в пятницу... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:10

2021-01-29T11:10

2021-01-29T11:10

россия

ефср

белоруссия

сша

экономика

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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Внешний государственный долг Белоруссии по итогам 2020 года составил 18,6 миллиарда долларов, увеличившись с начала года на 8,4%, сообщила в пятницу пресс-служба минфина республики."Внешний государственный долг по состоянию на 1 января 2021 года составил 18,6 миллиарда долларов США, увеличившись с начала года на 1,4 миллиарда долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 8,4%", - говорится в сообщении на сайте минфина.Отмечается, что в 2020 году привлечены внешние госзаймы на сумму, эквивалентную 3 миллиардам 146,9 миллиона долларов. В том числе, 1 миллиард 391,5 миллиона долларов - облигации, размещаемые на внешних финрынках, 1 миллиард 51,1 миллиона долларов – от правительства и банков РФ, 500 миллионов долларов - от ЕФСР, 126,2 миллиона долларов - от Экспортно-импортного банка Китая, 67,1 миллиона долларов - от МБРР, 11 миллионов долларов – от ЕБРР и СИБ.По данным минфина республики, погашение внешнего госдолга в 2020 году составило 1 миллиард 635,3 миллиона долларов, в том числе 709,4 миллиона долларов перечислено правительству и банкам РФ, 430,3 миллиона долларов - банкам Китая, 376,9 миллиона долларов – ЕФСР, 112,3 миллиона долларов – МБРР, 3,6 миллиона долларов - Товарно-кредитной корпорации США, 2,8 миллиона долларов - ЕБРР и СИБ.При этом внутренний госдолг по состоянию на 1 января 2021 года составил 9,9 миллиарда белорусских рублей (около 3,8 миллиарда долларов по текущему курсу), увеличившись с начала года на 12,9%.Как сообщили в пресс-службе ведомства, в прошлом году размещено внутренних валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму, эквивалентную 463,3 миллиона долларов и 300 миллионов белорусских рублей. Погашено валютных и рублевых гособлигаций для юридических и физлиц на сумму, эквивалентную 857,7 миллиона долларов и 173,5 миллиона белорусских рублей.Таким образом, как сообщает ведомство, госдолг Белоруссии на 1 января 2021 года составил 57,8 миллиарда белорусских рублей и увеличился по сравнению с началом 2020 года на 29%.

https://ria.ru/20210122/belorussiya-1594147389.html

https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593159070.html

https://ria.ru/20201230/kredit-1591626899.html

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россия, ефср, белоруссия, сша, экономика