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В Белоруссии задержали группу подозреваемых в организации беспорядков
В Белоруссии задержали группу подозреваемых в организации беспорядков
Группа анархистов, подозреваемых в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков, задержана в Белоруссии, сообщила в пятницу... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:02
2021-01-29T10:02
александр лукашенко
минск
белоруссия
киев
в мире
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Группа анархистов, подозреваемых в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков, задержана в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики."Сотрудники … МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации… Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) – входили в состав объединения "Революционное действие" ("Автономное действие – Беларусь"), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней, после чего некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранителями и давать признательные показания. Согласно сообщению, подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске, поскольку "в их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие".Как заявили в МВД, цель ячейки – насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Белоруссии, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности."В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как "Анархический черный крест". Также существовал так называемый общак, деньги в который поступали от продажи агитационной продукции - одежда, книги - и корпоративных сборов.В МВД также сообщили, что правоохранителями собраны материалы по другим радикальным анархистам республики, а скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, сопряженные с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/boepripasy-1594961870.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, киев, в мире

В Белоруссии задержали группу подозреваемых в организации беспорядков

10:02 29.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции "Марш смелых" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции белорусской оппозиции Марш смелых в Минске - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Группа анархистов, подозреваемых в организации, финансировании и вербовке участников массовых беспорядков, задержана в Белоруссии, сообщила в пятницу пресс-служба МВД республики.
"Сотрудники … МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации… Задержанные – 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) – входили в состав объединения "Революционное действие" ("Автономное действие – Беларусь"), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их", - говорится в сообщении в Telegram-канале МВД.
По данным ведомства, следователи возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней, после чего некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранителями и давать признательные показания. Согласно сообщению, подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске, поскольку "в их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие".
Как заявили в МВД, цель ячейки – насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Белоруссии, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности.
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Лукашенко заявил о попытках "взрывать дома и улицы" в Белоруссии
"В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как "Анархический черный крест". Также существовал так называемый общак, деньги в который поступали от продажи агитационной продукции - одежда, книги - и корпоративных сборов.
В МВД также сообщили, что правоохранителями собраны материалы по другим радикальным анархистам республики, а скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, сопряженные с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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