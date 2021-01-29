https://ria.ru/20210129/bayden-1595206401.html

Советник Байдена назвал передачу власти от Трампа странной и турбулентной

Советник Байдена назвал передачу власти от Трампа странной и турбулентной

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача власти между предыдущей администрацией Дональда Трампа и нынешней... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T20:00

2021-01-29T20:00

2021-01-29T20:00

джейк салливан

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача власти между предыдущей администрацией Дональда Трампа и нынешней администрацией Джо Байдена проходила непросто."Это была странная и в каком-то смысле турбулентная передача власти", - сказал Салливан, выступая на онлайн-конференции вашингтонского экспертного Института мира.При этом Салливан поблагодарил своего коллегу, бывшего советника Трампа Роберта О'Брайена, который, по его словам, во всем ему помогал.Бывший президент США Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Со стороны штаба Байдена были жалобы на помехи в процессе передачи полномочий между министерствами и ведомствами.

https://ria.ru/20210129/ssha-1594968230.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джейк салливан, дональд трамп, джо байден, сша, в мире