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Советник Байдена назвал передачу власти от Трампа странной и турбулентной
Советник Байдена назвал передачу власти от Трампа странной и турбулентной
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача власти между предыдущей администрацией Дональда Трампа и нынешней... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:00
2021-01-29T20:00
джейк салливан
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача власти между предыдущей администрацией Дональда Трампа и нынешней администрацией Джо Байдена проходила непросто."Это была странная и в каком-то смысле турбулентная передача власти", - сказал Салливан, выступая на онлайн-конференции вашингтонского экспертного Института мира.При этом Салливан поблагодарил своего коллегу, бывшего советника Трампа Роберта О'Брайена, который, по его словам, во всем ему помогал.Бывший президент США Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Со стороны штаба Байдена были жалобы на помехи в процессе передачи полномочий между министерствами и ведомствами.
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джейк салливан, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Советник Байдена назвал передачу власти от Трампа странной и турбулентной

20:00 29.01.2021
 
© REUTERS / Tom BrennerИзбранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома
Избранный президент США Джо Байден подписывает указы в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© REUTERS / Tom Brenner
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости, Алексей Богдановский. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что передача власти между предыдущей администрацией Дональда Трампа и нынешней администрацией Джо Байдена проходила непросто.
"Это была странная и в каком-то смысле турбулентная передача власти", - сказал Салливан, выступая на онлайн-конференции вашингтонского экспертного Института мира.
При этом Салливан поблагодарил своего коллегу, бывшего советника Трампа Роберта О'Брайена, который, по его словам, во всем ему помогал.
Бывший президент США Дональд Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Со стороны штаба Байдена были жалобы на помехи в процессе передачи полномочий между министерствами и ведомствами.
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Джейк СалливанДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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