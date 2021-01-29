https://ria.ru/20210129/bankrot-1595195852.html
Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом
Суд признал экс-главу Промсвязьбанка Ананьева банкротом
Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:50
2021-01-29T18:50
2021-01-29T19:22
девятый арбитражный апелляционный суд
настюша
промсвязьбанк
москва
экономика
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел."Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - говорится в карточке дела, в графе "Принятые судебные акты". Другие подробности заседания в материалах суда пока не сообщаются.Девятый арбитражный апелляционный суд в июне 2020 года по заявлению зерновой компании "Настюша" ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов экс-банкира его обязательства перед зернокомпанией на сумму около 2,9 миллиарда рублей.В деле о банкротстве к Ананьеву предъявлено также требование самого ПСБ на сумму более 278 миллиардов рублей, но его рассмотрение пока приостановлено.Суд в ноябре удовлетворил ходатайство самого банка, поскольку аналогичное требование рассматривается в деле о взыскании с бывших контролирующих лиц убытков в размере более 282 миллиардов рублей. Требования ПСБ в банкротном деле состоят из суммы убытков, причиненных Ананьевым банку сделками, совершенными в преддверии санации ПСБ в декабре 2017 года, - около 190,4 миллиарда рублей, и убытков, возникших в результате оказания финансовой помощи банку государством – более 88 миллиардов.Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает поданный от имени ПСБ иск Банка России о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации. Среди ответчиков – бенефициары банка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также еще 10 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Имущество братьев арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения этого иска.На заседании в пятницу суд отклонил ходатайство Ананьева о прекращении производства по делу о банкротстве, мотивированное тем, что нет доказательств достаточности средств для продолжения процедуры банкротства.Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей. На имущество братьев - счета, земли, дома, автомобили и самолеты - стоимостью 50 миллиардов рублей наложен также арест в рамках уголовного дела.
https://ria.ru/20210119/bankrotstvo-1593646032.html
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девятый арбитражный апелляционный суд, настюша, промсвязьбанк, москва, экономика
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы
в пятницу признал банкротом бывшего председателя правления и одного из экс-бенефициаров Промсвязьбанка
Дмитрия Ананьева и открыл процедуру реализации его имущества, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
"Решение о признании гражданина банкротом и введении реализации имущества", - говорится в карточке дела, в графе "Принятые судебные акты". Другие подробности заседания в материалах суда пока не сообщаются.
Девятый арбитражный апелляционный суд
в июне 2020 года по заявлению зерновой компании "Настюша
" ввел в отношении Ананьева начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов. Суд тогда включил в реестр требований кредиторов экс-банкира его обязательства перед зернокомпанией на сумму около 2,9 миллиарда рублей.
В деле о банкротстве к Ананьеву предъявлено также требование самого ПСБ на сумму более 278 миллиардов рублей, но его рассмотрение пока приостановлено.
Суд в ноябре удовлетворил ходатайство самого банка, поскольку аналогичное требование рассматривается в деле о взыскании с бывших контролирующих лиц убытков в размере более 282 миллиардов рублей. Требования ПСБ в банкротном деле состоят из суммы убытков, причиненных Ананьевым банку сделками, совершенными в преддверии санации ПСБ в декабре 2017 года, - около 190,4 миллиарда рублей, и убытков, возникших в результате оказания финансовой помощи банку государством – более 88 миллиардов.
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает поданный от имени ПСБ иск Банка России о взыскании более 282 миллиардов рублей убытков с бывших контролирующих лиц кредитной организации. Среди ответчиков – бенефициары банка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также еще 10 физических лиц и нидерландская компания Promsvyaz Capital B. V., через которую Ананьевы ранее контролировали банк. Имущество братьев арестовано и арбитражным судом в рамках рассмотрения этого иска.
На заседании в пятницу суд отклонил ходатайство Ананьева о прекращении производства по делу о банкротстве, мотивированное тем, что нет доказательств достаточности средств для продолжения процедуры банкротства.
Дмитрий Ананьев в сентябре 2019 года был заочно арестован Басманным судом по обвинению в растрате 66 миллиардов рублей и 575 миллионов долларов. Он объявлен в международный розыск. По версии следствия, Ананьевы в составе организованной группы растратили принадлежащие банку деньги в пользу Promsvyaz Capital B.V. Следствию известно, что в конечном итоге из России на Кипр были выведены 87,2 миллиарда рублей. На имущество братьев - счета, земли, дома, автомобили и самолеты - стоимостью 50 миллиардов рублей наложен также арест в рамках уголовного дела.