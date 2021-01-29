Взрыв произошел в жилом доме в Австрии, обрушились несколько этажей
13:28 29.01.2021 (обновлено: 13:30 29.01.2021)
© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
© AP Photo / Hans Punz
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия), на месте работают пожарные, передает издание Kronen Zeitung.
Сообщается, что взрыв произошел примерно в 08.00 по местному времени (10.00 мск). По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились.
#Austria Shortly before 8 a.m. on Friday, there was an explosion in a four-story apartment building in Langenzersdorf (Korneuburg district). The cause is still unknown, the fire brigade is on a large scale. The explosion occurred shortly before 8 a.m. pic.twitter.com/qfKvAb9yjm— Muhammad Amir Siddique (@advocateamir433) January 29, 2021
Пока неизвестно, сколько человек находились в здании, однако как минимум одного человека удалось спасти.
Отмечается, что задействованы два вертолета неотложной медицинской помощи.
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"Сегодня около 8 часов по местному времени в многоквартирном доме в Лангэнцерсдорфе под Веной прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. По состоянию на 9.30 три человека получили ранения. Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших", - говорится в сообщении посольства в социальных сетях.
❗️Сегодня около 8 часов по местному времени в многоквартирном доме в Лангэнцерсдорфе под Веной прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. По состоянию на 9.30 три человека получили ранения.— RusBotschaft Wien (@RusBotWien) January 29, 2021
Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших. pic.twitter.com/oyY5OVIGK6
По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились. Для спасательной операции задействовали два вертолета неотложной медицинской помощи.
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