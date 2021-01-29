https://ria.ru/20210129/avstriya-1595119591.html

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии, обрушились несколько этажей

Взрыв произошел в жилом доме в Австрии, обрушились несколько этажей

Взрыв произошел в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия), на месте работают пожарные, передает издание Kronen... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:28

2021-01-29T13:28

2021-01-29T13:30

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вена

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в жилом доме в австрийской коммуне Лангенцерсдорф (федеральная земля Нижняя Австрия), на месте работают пожарные, передает издание Kronen Zeitung.Сообщается, что взрыв произошел примерно в 08.00 по местному времени (10.00 мск). По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились.Пока неизвестно, сколько человек находились в здании, однако как минимум одного человека удалось спасти.Отмечается, что задействованы два вертолета неотложной медицинской помощи.Посольство России выясняет информацию о россиянах среди пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Веной, сообщили в диппредставительстве."Сегодня около 8 часов по местному времени в многоквартирном доме в Лангэнцерсдорфе под Веной прогремел взрыв, причина которого пока не установлена. По состоянию на 9.30 три человека получили ранения. Посольством выясняется информация о россиянах среди пострадавших", - говорится в сообщении посольства в социальных сетях.По словам представителя пожарной службы Франца Респергера, третий и четвертый этажи здания обрушились. Для спасательной операции задействовали два вертолета неотложной медицинской помощи.

https://ria.ru/20201231/vzryv-1591667559.html

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россия

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россия, вена, в мире