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В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:34
2021-01-29T09:34
2021-01-29T10:26
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье за попытку захвата, совершенную группой людей по предварительному сговору. Глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал на Facebook, что среди задержанных — известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытали ворваться в здание, но их оттеснила полиция. Силовики задержали 26 человек.Акции против Пашиняна и политики правительства начались после того, как премьер подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе. Отставки главы кабмина также потребовали два главных иерарха Армянской церкви — католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от него покинуть пост премьера до проведения выборов.
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Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
2021-01-29T09:34
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PT1M13S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, никол пашинян, гарегин ii, европа, ереван, беспорядки в ереване, армения, в мире