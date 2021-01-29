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В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:34
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никол пашинян
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армения
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.Следователи возбудили уголовное дело по статье за попытку захвата, совершенную группой людей по предварительному сговору. Глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал на Facebook, что среди задержанных — известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытали ворваться в здание, но их оттеснила полиция. Силовики задержали 26 человек.Акции против Пашиняна и политики правительства начались после того, как премьер подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе. Отставки главы кабмина также потребовали два главных иерарха Армянской церкви — католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от него покинуть пост премьера до проведения выборов.
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60
Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
Толпа протестующих собралась у здания парламента в Ереване и пыталась прорвать оцепление
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видео, никол пашинян, гарегин ii, европа, ереван, беспорядки в ереване, армения, в мире
В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства
ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
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В Армении задержали подозреваемых в попытке захвата здания правительства

09:34 29.01.2021 (обновлено: 10:26 29.01.2021)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПолицейские и участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване
Полицейские и участники акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна возле здания генеральной прокуратуры в Ереване - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 29 янв — РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал пять подозреваемых в попытке захвата здания правительства, сообщили в пятницу в пресс-службе СК.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за попытку захвата, совершенную группой людей по предварительному сговору.
Глава правозащитной организации "Правовой путь", бывший замминистра юстиции Армении Рубен Меликян написал на Facebook, что среди задержанных — известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат Арагац Ахоян, организатор акции протеста Аршак Закарян.
В четверг протестующие, требовавшие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, попытали ворваться в здание, но их оттеснила полиция. Силовики задержали 26 человек.
Акции против Пашиняна и политики правительства начались после того, как премьер подписал соглашение с Азербайджаном о прекращении огня в Карабахе. Отставки главы кабмина также потребовали два главных иерарха Армянской церкви — католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I.
Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от него покинуть пост премьера до проведения выборов.
 
Никол ПашинянГарегин IIЕвропаЕреванБеспорядки в ЕреванеАрменияВ мире
 
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