Нижегородского координатора штаба Навального арестовали за призыв к акции
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв - РИА Новости. Координатор штаба Алексея Навального в Нижнем Новгороде Роман Трегубов арестован на пять суток за призыв к несогласованной акции 31 января, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
Ранее штаб Алексея Навального в Нижнем Новгороде заявил о планах провести в центре города в воскресенье 31 января шествие в его поддержку. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о том, что организаторы акции 31 января не обращались за ее согласованием и, таким образом, сознательно нарушают закон. В центре Нижнего Новгорода 23 января уже состоялась несогласованная акция, участие в которой, по данным городской администрации, приняли 1,5 тысячи человек.
"Двадцать девятого января Канавинским районным судом Нижнего Новгорода вынесено постановление об административном правонарушении в отношении координатора "Штаба Навального" в Нижнем Новгороде, признанного виновным в организации несанкционированного публичного мероприятия, запланированного на 31 января 2021 года, а именно путем размещения в сети интернет в социальной сети "ВКонтакте" информационных материалов, содержащих призывы к участию в публичном мероприятии без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия", - говорится в сообщении.
Дело об административном правонарушении рассматривалось с участием Трегубова. В судебном заседании он заявил о своей невиновности.
"Постановлением суда Трегубов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления), и ему назначено административное наказание в виде административного ареста сроком пять суток", - подчеркивается в сообщении. Постановление суда в законную силу не вступило.
Ранее ГУ МВД по Нижегородской области предостерегло жителей региона от участия в несогласованных массовых мероприятиях в Нижнем Новгороде 31 января. Ведомство предупредило, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников могут быть расценены как угроза общественному порядку, а правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".