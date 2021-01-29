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В Новосибирске во время незаконных акций запретят продавать алкоголь
В Новосибирске во время незаконных акций запретят продавать алкоголь
Мэрия 31 января ограничит продажу алкоголя в центре Новосибирска во время предполагаемого проведения несогласованной акции, сообщил пресс-центр... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:38
2021-01-29T15:40
россия
сергей бойко
анатолий локоть
алексей навальный
новосибирск
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Мэрия 31 января ограничит продажу алкоголя в центре Новосибирска во время предполагаемого проведения несогласованной акции, сообщил пресс-центр горадминистрации."В целях обеспечения общественной безопасности на территории города Новосибирска принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией 31 января с 11 до 15 часов и 2 февраля с 11 до 15 часов", - говорится в сообщении.На 2 февраля запланировано заседание суда по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный.В пресс-центре пояснили, что постановление принято "на основании информации, предоставленной управлением МВД по Новосибирску в целях обеспечения общественной безопасности в городе и снижения вероятности возникновения чрезвычайных происшествий".Магазины в указанное время не будут продавать алкогольную продукцию. При этом ограничения касаются торговых объектов, расположенных только в центральной части города.Мэрия также сообщает, что в воскресенье с 11 до 16 часов будет временно прекращено движение и запрещена парковка в самом центре города. По данным властей, это связано "с обеспечением общественного порядка и безопасности". Кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта здесь предполагается установка и размещение противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и других ограждений, большегрузных транспортных и спецавтомобилей, добавили в мэрии.Ранее штаб Навального в Новосибирске заявил о планах провести 31 января шествие и митинг в его поддержку. Прокуратура Новосибирской области и главк МВД ранее предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях и предупредили о возможной административной и уголовной ответственности. В пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что горадминистрация на случай очередной несанкционированной акции будет "принимать меры для создания безопасности для абсолютного большинства жителей Новосибирска".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Акция прошла и в Новосибирске, сотрудники полиции проводили одиночные задержания. В тот же день Центральный районный суд Новосибирска за призывы и организацию несогласованного мероприятия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Разные сроки ареста в субботу и понедельник также получили еще трое сотрудников штаба.
https://ria.ru/20210129/provokatsii-1595138363.html
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россия, сергей бойко, анатолий локоть, алексей навальный, новосибирск, новосибирская область

В Новосибирске во время незаконных акций запретят продавать алкоголь

15:38 29.01.2021 (обновлено: 15:40 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТорговый зал в алкогольном магазине
Торговый зал в алкогольном магазине - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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НОВОСИБИРСК, 29 янв – РИА Новости. Мэрия 31 января ограничит продажу алкоголя в центре Новосибирска во время предполагаемого проведения несогласованной акции, сообщил пресс-центр горадминистрации.
"В целях обеспечения общественной безопасности на территории города Новосибирска принято постановление мэрии об ограничении торговли алкогольной продукцией 31 января с 11 до 15 часов и 2 февраля с 11 до 15 часов", - говорится в сообщении.
На 2 февраля запланировано заседание суда по вопросу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный.
В пресс-центре пояснили, что постановление принято "на основании информации, предоставленной управлением МВД по Новосибирску в целях обеспечения общественной безопасности в городе и снижения вероятности возникновения чрезвычайных происшествий".
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Мэрия также сообщает, что в воскресенье с 11 до 16 часов будет временно прекращено движение и запрещена парковка в самом центре города. По данным властей, это связано "с обеспечением общественного порядка и безопасности". Кроме стандартного перекрытия движения автотранспорта здесь предполагается установка и размещение противотаранных устройств, бетонных блоков, турникетных и других ограждений, большегрузных транспортных и спецавтомобилей, добавили в мэрии.
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Ранее штаб Навального в Новосибирске заявил о планах провести 31 января шествие и митинг в его поддержку. Прокуратура Новосибирской области и главк МВД ранее предостерегли граждан от участия в несогласованных акциях и предупредили о возможной административной и уголовной ответственности. В пятницу мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что горадминистрация на случай очередной несанкционированной акции будет "принимать меры для создания безопасности для абсолютного большинства жителей Новосибирска".
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Навального. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
Акция прошла и в Новосибирске, сотрудники полиции проводили одиночные задержания. В тот же день Центральный районный суд Новосибирска за призывы и организацию несогласованного мероприятия арестовал на 28 суток координатора штаба Навального в Новосибирске, депутата горсовета Сергея Бойко. Разные сроки ареста в субботу и понедельник также получили еще трое сотрудников штаба.
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