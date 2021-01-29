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МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции
МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции
МВД по Татарстану предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:56
2021-01-29T12:56
россия
татьяна потяева
алексей навальный
владимир путин
москва
казань
общество
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КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. МВД по Татарстану предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении.МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отмечает ведомство.В минувшую субботу в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы к собравшимся разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.По итогам акции более 140 человек были оштрафованы, координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов по решению суда арестован на 10 суток по статье КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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россия, татьяна потяева, алексей навальный, владимир путин, москва, казань, общество

МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции

12:56 29.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. МВД по Татарстану предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января.
"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
10:42
Удмуртская полиция призвала не участвовать в незаконных акциях
МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности.
"Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отмечает ведомство.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
12:36
В Крыму оштрафовали девять человек за призывы к незаконным акциям
В минувшую субботу в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы к собравшимся разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.
По итогам акции более 140 человек были оштрафованы, координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов по решению суда арестован на 10 суток по статье КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
09:25
Депутат Госдумы от ЛДПР призвала россиян не выходить на незаконные акции
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".
 
РоссияТатьяна ПотяеваАлексей НавальныйВладимир ПутинМоскваКазаньОбщество
 
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