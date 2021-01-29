https://ria.ru/20210129/aktsiya-1595114475.html

МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции

МВД Татарстана напомнило об ответственности за участие в незаконной акции

МВД по Татарстану предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:56

2021-01-29T12:56

2021-01-29T12:56

россия

татьяна потяева

алексей навальный

владимир путин

москва

казань

общество

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КАЗАНЬ, 29 янв - РИА Новости. МВД по Татарстану предупредило об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 31 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении.МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны его участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Правоохранительные органы намерены незамедлительно реагировать на правонарушения и предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Правонарушители будут привлекаться к предусмотренной законом ответственности."Полиция призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях, а также соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - отмечает ведомство.В минувшую субботу в Казани прошла несогласованная акция. Ее участники планировали пройти по пешеходной улице Баумана до Казанского Кремля, однако полиция не пустила митингующих, перегородив вход на Баумана двойными кордонами. После разъяснения незаконности проведения акции и просьбы к собравшимся разойтись полицейские задержали несколько человек. Часть участников акции отправились с улицы Баумана на площадь Свободы, к зданию правительства республики, часть – к Кремлю по другим улицам. По ходу следования также проводились задержания.По итогам акции более 140 человек были оштрафованы, координатор штаба Алексея Навального в Казани Олег Емельянов по решению суда арестован на 10 суток по статье КоАП РФ "организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия".Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595084749.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595108662.html

https://ria.ru/20210129/gosduma-1595072876.html

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москва

казань

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россия, татьяна потяева, алексей навальный, владимир путин, москва, казань, общество