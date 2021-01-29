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Полиция объяснила возбуждение дела из-за несогласованной акции в Москве
Полиция объяснила возбуждение дела из-за несогласованной акции в Москве
Несогласованная акция в Москве грозила массовыми заражениями COVID-19, в связи с этим и возбуждено уголовное дело, говорится на сайте столичного главка МВД... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:21
2021-01-29T16:37
альянс врачей
россия
любовь соболь
алексей навальный
pussy riot
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мария алехина
происшествия
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несогласованная акция в Москве грозила массовыми заражениями COVID-19, в связи с этим и возбуждено уголовное дело, говорится на сайте столичного главка МВД России.Отмечается, что 23 января на Пушкинской площади в Москве была организована несанкционированная акция. По данным полиции, среди ее участников были и те, кто должен был соблюдать изоляцию из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией."Однако, несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила, и создав угрозу массового заболевания людей", - говорится в сообщении.В результате по данному факту было заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи обратились в Тверской районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц.Ранее сообщалось, что следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега, координатора его московского штаба Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и лидера организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
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альянс врачей, россия, любовь соболь, алексей навальный, pussy riot, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мария алехина, происшествия, москва

Полиция объяснила возбуждение дела из-за несогласованной акции в Москве

16:21 29.01.2021 (обновлено: 16:37 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Павел БедняковУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несогласованная акция в Москве грозила массовыми заражениями COVID-19, в связи с этим и возбуждено уголовное дело, говорится на сайте столичного главка МВД России.
Отмечается, что 23 января на Пушкинской площади в Москве была организована несанкционированная акция. По данным полиции, среди ее участников были и те, кто должен был соблюдать изоляцию из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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"Однако, несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила, и создав угрозу массового заболевания людей", - говорится в сообщении.
В результате по данному факту было заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
"Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи обратились в Тверской районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц.
Леонид Волков - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Ранее сообщалось, что следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега, координатора его московского штаба Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и лидера организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".
Сотрудник Росгвардии на Театральной площади в Москве во время несанкционированной акции сторонников Алексея Навального - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Альянс врачейРоссияЛюбовь СобольАлексей НавальныйPussy RiotМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Мария АлехинаПроисшествияМосква
 
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