https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160844.html

Полиция объяснила возбуждение дела из-за несогласованной акции в Москве

Полиция объяснила возбуждение дела из-за несогласованной акции в Москве

Несогласованная акция в Москве грозила массовыми заражениями COVID-19, в связи с этим и возбуждено уголовное дело, говорится на сайте столичного главка МВД... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:21

2021-01-29T16:21

2021-01-29T16:37

альянс врачей

россия

любовь соболь

алексей навальный

pussy riot

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мария алехина

происшествия

москва

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Несогласованная акция в Москве грозила массовыми заражениями COVID-19, в связи с этим и возбуждено уголовное дело, говорится на сайте столичного главка МВД России.Отмечается, что 23 января на Пушкинской площади в Москве была организована несанкционированная акция. По данным полиции, среди ее участников были и те, кто должен был соблюдать изоляцию из-за заболевания новой коронавирусной инфекцией."Однако, несмотря на это, они проследовали на Пушкинскую площадь, где принимали участие в массовой акции, тем самым нарушив постановление главного государственного санитарного врача Москвы, а также санитарно-эпидемиологические правила, и создав угрозу массового заболевания людей", - говорится в сообщении.В результате по данному факту было заведено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил."Сотрудниками полиции проведено более 20 обысков в офисах и по местам проживания лиц, призывавших к участию в несанкционированном мероприятии, при этом игнорируя санитарные правила и нормы. В результате проведенных полицейскими мероприятий по подозрению в совершении преступления задержаны пять граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что следователи обратились в Тверской районный суд с ходатайствами об избрании меры пресечения в отношении указанных лиц.Ранее сообщалось, что следствие попросило отправить под домашний арест соратницу Алексея Навального Любовь Соболь, его брата Олега, координатора его московского штаба Олега Степанова, участницу Pussy Riot Марию Алехину и лидера организации "Альянс врачей" Анастасию Васильеву.Несогласованные протестные акции прошли в субботу, 23 января, в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел, прошли задержания.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина … и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/aktsii-1595153677.html

https://ria.ru/20210129/volkov-1595139806.html

https://ria.ru/20210129/aktsii-1595160513.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

альянс врачей, россия, любовь соболь, алексей навальный, pussy riot, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мария алехина, происшествия, москва