https://ria.ru/20210129/aktsii-1595136462.html
Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
Прокуратура Калмыкии напомнила об ответственности за незаконные акции
Проведение несогласованных митингов влечет ответственность в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста до десяти суток, напомнили в... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:26
2021-01-29T14:26
2021-01-29T14:26
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алексей навальный
республика калмыкия
элиста
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных митингов влечет ответственность в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста до десяти суток, напомнили в прокуратуре Калмыкии на фоне призывов к новым несогласованным акциям.Ранее штаб Алексея Навального заявил о планах провести 31 января в городах России митинги и шествия в его поддержку. Несогласованные протестные акции уже прошли 23 января в разных городах России, в том числе в Элисте, выходить на них людей также призывали сторонники Навального. В столице Калмыкии несогласованный митинг состоялся на территории культурного комплекса "Пагода Семи Дней".По информации прокуратуры, эта территория примыкает к зданию Арбитражного суда Калмыкии, а значит на ней запрещается проводить публичные мероприятия. Кроме того, перед проведением митинга нужно за десять дней уведомлять орган местного самоуправления. В противном случае мероприятие признается несогласованным.За данное нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток. За неоднократное нарушение порядка проведения митинга установлена уголовная ответственность."Прокуратура республики призывает граждан строго соблюдать федеральное и республиканское законодательство", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210129/aktsii-1595123197.html
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россия, алексей навальный, республика калмыкия, элиста, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 янв - РИА Новости. Проведение несогласованных митингов влечет ответственность в виде штрафа, обязательных работ или административного ареста до десяти суток, напомнили в прокуратуре Калмыкии на фоне призывов к новым несогласованным акциям.
Ранее штаб Алексея Навального
заявил о планах провести 31 января в городах России
митинги и шествия в его поддержку. Несогласованные протестные акции уже прошли 23 января в разных городах России, в том числе в Элисте
, выходить на них людей также призывали сторонники Навального. В столице Калмыкии несогласованный митинг состоялся на территории культурного комплекса "Пагода Семи Дней".
По информации прокуратуры, эта территория примыкает к зданию Арбитражного суда Калмыкии, а значит на ней запрещается проводить публичные мероприятия. Кроме того, перед проведением митинга нужно за десять дней уведомлять орган местного самоуправления. В противном случае мероприятие признается несогласованным.
За данное нарушение предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей, обязательные работы до 50 часов или административный арест на срок до десяти суток. За неоднократное нарушение порядка проведения митинга установлена уголовная ответственность.
"Прокуратура республики призывает граждан строго соблюдать федеральное и республиканское законодательство", - отмечается в сообщении.