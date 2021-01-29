https://ria.ru/20210129/aktsii-1595123197.html

Пермская полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

Пермская полиция напомнила о последствиях участия в незаконных акциях

Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:41

2021-01-29T13:41

2021-01-29T13:41

россия

татьяна потяева

алексей навальный

владимир путин

москва

пермь

общество

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ПЕРМЬ, 29 янв - РИА Новости. Пермская полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях в связи с распространением в соцсетях призывов к участию в них 31 января."В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом", - говорится в сообщении в Instagram-аккаунте ведомства.МВД подчеркивает, что попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться. Граждан правоохранители просят "не поддаваться на провокации". Уточняется, что сотрудники ведомства предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка в городе.Аналогичные предупреждения опубликованы региональным министерством территориальной безопасности и краевой прокуратурой.Ранее в соцсетях сторонники Алексея Навального начали призывать на несогласованный митинг 31 января в Перми. При этом, как уточнили РИА Новости в пятницу в городской администрации, в мэрию никаких уведомлений о проведении публичного мероприятия не поступало.На несогласованной акции в прошлую субботу в Перми, как передавал корреспондент РИА Новости, сотрудники правоохранительных органов не применяли по отношению к ее участникам силовых мер.Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек. Возбужден ряд уголовных дел. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за (Владимира) Путина… и много людей голосовали за поправки в конституцию".

https://ria.ru/20210129/ulyanovsk-1595115069.html

https://ria.ru/20210129/aktsiya-1595114475.html

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россия, татьяна потяева, алексей навальный, владимир путин, москва, пермь, общество