https://ria.ru/20210129/afganistan-1595084223.html

Талибы рассчитывают на помощь России в вопросе снятия санкций

Талибы рассчитывают на помощь России в вопросе снятия санкций

Движение "Талибан" обсуждает с Россией вопрос снятия санкций СБ ООН с представителей движения, рассчитывают, что Россия будет этому способствовать, заявил... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:38

2021-01-29T10:38

2021-01-29T10:38

россия

замир кабулов

совет безопасности оон

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талибан

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение "Талибан" обсуждает с Россией вопрос снятия санкций СБ ООН с представителей движения, рассчитывают, что Россия будет этому способствовать, заявил заместитель главы политического офиса движения Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Относительно вопроса санкций и исключения нас из санкционного списка СБ ООН, то это подразумевается тем соглашением, которое мы заключили с США, - они должны полностью исключить всех представителей из чёрных списков. США работают над этим. Вчера мы обсуждали этот вопрос и со спецпредставителем президента РФ (Замиром) Кабуловым. Он тоже поддерживает этот процесс и считает, что мы должны быть исключены из чёрного списка", - сказал Станакзай журналистам."Но время, в которое, согласно документу, должны были быть освобождены все пленные талибы и когда должны были быть сняты санкции, уже закончилось. Все уже должны были быть освобождены, но, к сожалению, этого не было сделано. Мы обсуждаем эти вопросы с Россией и считаем, что они должны помочь нам и использовать своё влияние на США и на администрацию в Кабуле, чтобы выполнить эти пункты мирного соглашения", - добавил Станакзай.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html

https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html

россия

афганистан

сша

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россия, замир кабулов, совет безопасности оон, афганистан, талибан, сша, в мире