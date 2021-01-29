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https://ria.ru/20210129/afganistan-1595082684.html
Представитель талибов прокомментировал планы США пересмотреть соглашение
Представитель талибов прокомментировал планы США пересмотреть соглашение
Талибы считают, что если администрация нового президента США Джо Байдена занимается пересмотром мирного соглашения с талибами, это ещё не значит, что Вашингтон... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:31
2021-01-29T10:31
залмай халилзад
джо байден
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Талибы считают, что если администрация нового президента США Джо Байдена занимается пересмотром мирного соглашения с талибами, это ещё не значит, что Вашингтон из него выходит, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Мы подписали мирное соглашение с американкой стороной, оно было подписано законным правительством США. Если администрация Байдена занимается оценкой соглашения, это ещё не значит, что они из него выйдут. Они его оценивают, это их внутренняя процедура", - сказал Станакзай журналистам.Он отметил, что Залмай Халилзад сохранит свой пост спецпредставителя по Афганистану в новой администрации."Мы надеемся, что США будут выполнять это мирное соглашение, подписанное в Дохе, оно и в интересах США", - добавил Станакзай.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/taliby-1594304943.html
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залмай халилзад, джо байден, афганистан, талибан, сша, в мире

Представитель талибов прокомментировал планы США пересмотреть соглашение

10:31 29.01.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Талибы считают, что если администрация нового президента США Джо Байдена занимается пересмотром мирного соглашения с талибами, это ещё не значит, что Вашингтон из него выходит, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"Мы подписали мирное соглашение с американкой стороной, оно было подписано законным правительством США. Если администрация Байдена занимается оценкой соглашения, это ещё не значит, что они из него выйдут. Они его оценивают, это их внутренняя процедура", - сказал Станакзай журналистам.
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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Талибы считают, что полностью выполняют обязательства по договору с США
Он отметил, что Залмай Халилзад сохранит свой пост спецпредставителя по Афганистану в новой администрации.
"Мы надеемся, что США будут выполнять это мирное соглашение, подписанное в Дохе, оно и в интересах США", - добавил Станакзай.
В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
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23 января, 18:15
Reuters: Байден может пересмотреть соглашение Трампа с талибами
 
Залмай ХалилзадДжо БайденАфганистанТалибанСШАВ мире
 
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