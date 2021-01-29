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https://ria.ru/20210129/afganistan-1595081507.html
Представитель талибов рассказал об ответе на нарушение США соглашения
Представитель талибов рассказал об ответе на нарушение США соглашения
Если США нарушат соглашение и не выведут свои войска из Афганистана, талибы будут вынуждены защищаться, заявил заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:26
2021-01-29T10:26
афганистан
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Если США нарушат соглашение и не выведут свои войска из Афганистана, талибы будут вынуждены защищаться, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены, не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение, хотя я надеюсь, что они этого не сделают, то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться. Также как это происходило ранее с другими оккупационными силами", - сказал Станакзай журналистам.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html
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афганистан, талибан, сша, в мире

Представитель талибов рассказал об ответе на нарушение США соглашения

10:26 29.01.2021
 
© Фото : Master Sgt. Alejandro LiceaАмериканские военные на юго-востоке Афганистана
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : Master Sgt. Alejandro Licea
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Если США нарушат соглашение и не выведут свои войска из Афганистана, талибы будут вынуждены защищаться, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены, не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение, хотя я надеюсь, что они этого не сделают, то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться. Также как это происходило ранее с другими оккупационными силами", - сказал Станакзай журналистам.
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
09:30
Талибы считают, что полностью выполняют обязательства по договору с США
 
АфганистанТалибанСШАВ мире
 
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