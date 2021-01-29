https://ria.ru/20210129/afganistan-1595081507.html

Представитель талибов рассказал об ответе на нарушение США соглашения

Представитель талибов рассказал об ответе на нарушение США соглашения

Если США нарушат соглашение и не выведут свои войска из Афганистана, талибы будут вынуждены защищаться, заявил заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:26

2021-01-29T10:26

2021-01-29T10:26

афганистан

талибан

сша

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Если США нарушат соглашение и не выведут свои войска из Афганистана, талибы будут вынуждены защищаться, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Мы надеемся, что США уйдут. Мы практически в этом уверены, не думаю, что они не станут выводить войска. Но если они нарушат соглашение, хотя я надеюсь, что они этого не сделают, то для нас не будет никакого другого выхода, кроме как защищаться, мы будем бороться. Также как это происходило ранее с другими оккупационными силами", - сказал Станакзай журналистам.

https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html

афганистан

сша

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афганистан, талибан, сша, в мире