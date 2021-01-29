https://ria.ru/20210129/afganistan-1595073697.html
Талибы считают, что полностью выполняют обязательства по договору с США
Талибы считают, что полностью выполняют обязательства по договору с США
"Талибан" подчеркивает выполнение договоренностей, подписанных с США, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:30
2021-01-29T09:30
2021-01-29T11:52
дональд трамп
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. "Талибан" подчеркивает выполнение договоренностей, подписанных с США, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."Соглашения, подписанные нами и Америкой, включают в себя два важных и всеобъемлющих аспекта: вывод иностранных войск из страны и невмешательство других государств, в том числе Америки, во внутренние дела Афганистана. Мы выполняли и выполняем свои обязательства. Вы видите, в Афганистане до сих пор есть проблемы, которые существовали и ранее. Они до сих пор не решены. Однако с тех пор как мы подписали соглашения с американской стороной, проявлений агрессии с нашей стороны не было", - сказал представитель движения в ходе пресс-конференции в Москве.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.Раннее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена пересмотрит соглашение о мире, заключенное администрацией Дональда Трампа с афганской радикальной группировкой "Талибан".
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/taliby-1594304943.html
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дональд трамп, джо байден, талибан, афганистан, сша, в мире