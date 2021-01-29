https://ria.ru/20210129/afganistan-1595071953.html

Представитель талибов рассказал о визите делегации в Россию

Представитель талибов рассказал о визите делегации в Россию

Делегация талибов обсуждала в Москве ход переговоров с США и политический процесс в Афганистане, заявил журналистам заместитель главы политического офиса... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:16

2021-01-29T09:16

2021-01-29T10:52

россия

афганистан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595074562_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_0a98ad243f2d2973fb866006d3f866b9.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов обсуждала в Москве ход переговоров с США и политический процесс в Афганистане, заявил журналистам заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."У нас состоялся официальный визит в Москву по приглашению спецпредставителя РФ. Мы приехали сюда, чтобы обменяться мнениями по ситуации в Афганистане, в том числе о ходе переговоров с США, а также с администрацией Кабула и о том, как идёт мирный процесс", - сказал Станакзай.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html

россия

афганистан

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, афганистан, сша, в мире