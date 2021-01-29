https://ria.ru/20210129/afganistan-1595071953.html
Представитель талибов рассказал о визите делегации в Россию
Представитель талибов рассказал о визите делегации в Россию
Делегация талибов обсуждала в Москве ход переговоров с США и политический процесс в Афганистане, заявил журналистам заместитель главы политического офиса... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:16
2021-01-29T09:16
2021-01-29T10:52
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов обсуждала в Москве ход переговоров с США и политический процесс в Афганистане, заявил журналистам заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."У нас состоялся официальный визит в Москву по приглашению спецпредставителя РФ. Мы приехали сюда, чтобы обменяться мнениями по ситуации в Афганистане, в том числе о ходе переговоров с США, а также с администрацией Кабула и о том, как идёт мирный процесс", - сказал Станакзай.В 2020 году в Катаре США и афганская радикальная группировка "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595072224.html
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