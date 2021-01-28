https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594952258.html

Вышинский назвал дискриминацию журналистов в Прибалтике серьезной угрозой

Вышинский назвал дискриминацию журналистов в Прибалтике серьезной угрозой

Дискриминация сотрудничающих с российскими СМИ журналистов в странах Прибалтики - "серьезная угроза, в том числе и для России", отстаивание их интересов ведется РИА Новости, 28.01.2021

2021-01-28T14:06

2021-01-28T14:06

2021-01-28T14:06

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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Дискриминация сотрудничающих с российскими СМИ журналистов в странах Прибалтики - "серьезная угроза, в том числе и для России", отстаивание их интересов ведется в тесном контакте с МИД и другими госорганами, заявил исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", член СПЧ Кирилл Вышинский.В декабре 2020 года русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы."Дискриминация наших соотечественников - это серьезная угроза, в том числе и для России", - рассказал Вышинский на презентации своей книги "Жил напротив тюрьмы…" с воспоминаниями о его тюремном заключении на Украине. Презентация проходит в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Работа по отстаиванию интересов сотрудничающих с российскими СМИ журналистов Прибалтики, по словам Вышинского, идет в тесном контакте с МИД и другими госорганами."Это большая часть кампании дискриминации наших соотечественников за рубежом. И я считаю, что мой пример, то, как мы сейчас стараемся поддержать, помочь, как мы будем бороться за наших коллег в Эстонии и в Латвии - это яркая иллюстрация к тому, что все-таки наши соотечественники не будут оставлены. И в этом смысле мы опираемся на государство. И это, мне кажется, очень важная вещь", - отметил Вышинский.Ранее Госдума приняла постановление, в котором обращается к парламентариям стран Европы с осуждением действий властей Латвии из-за притеснений русскоязычных журналистов и призывом выступить против цензуры как элемента политической борьбы. МИД Латвии в ответ заявил, что сообщение Госдумы "опирается на необоснованные и коренящиеся в пропагандистских клише упреки в отношении внутренних вопросов Латвии".МИД России ранее назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества — свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве Российской Федерации отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова". Давлению со стороны властей Эстонии подверглись также журналисты Sputnik Эстония, которые получили от руководства департамента полиции и погранохраны страны прямые угрозы возбуждения против них уголовных дел, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию вокруг Sputnik Эстония, заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.Генеральный директор МИА "Россия сегодня" ранее заявил по этому поводу, что санкции против Sputnik Эстония создают опасный прецедент, он может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

https://ria.ru/20210126/piket-1594587258.html

https://ria.ru/20210113/mid-1592826237.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210126/butina-1594657660.html

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россия, кирилл вышинский, sputnik эстония, прибалтика, госдума рф, евросоюз, эстония, латвия, в мире