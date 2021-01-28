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Медиавойны
https://ria.ru/20210128/zhurnalisty-1594917263.html
Москалькова получила обращение от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия
Москалькова получила обращение от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращения от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия с просьбой защитить их права на свободу... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T11:27
2021-01-28T11:28
медиавойны
задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии
sputnik латвия
татьяна москалькова
евросоюз
маргарита симоньян
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в мире
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МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращения от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия с просьбой защитить их права на свободу слова, работа по этому вопросу уже ведется, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.Ранее ряд русскоязычных журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии обратились к Москальковой с просьбой защитить их права на свободу слова и мнения."Такое (обращение) есть. Уже в работе", - сказали в аппарате.В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
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задержание журналистов sputnik и baltnews в латвии, sputnik латвия, татьяна москалькова, евросоюз, маргарита симоньян, москва, латвия, в мире

Москалькова получила обращение от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия

11:27 28.01.2021 (обновлено: 11:28 28.01.2021)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
 Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой уполномоченного по правам человека в РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила обращения от журналистов Baltnews и Sputnik Латвия с просьбой защитить их права на свободу слова, работа по этому вопросу уже ведется, сообщили РИА Новости в аппарате омбудсмена.
Ранее ряд русскоязычных журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии обратились к Москальковой с просьбой защитить их права на свободу слова и мнения.
"Такое (обращение) есть. Уже в работе", - сказали в аппарате.
В декабре русскоязычным латвийским журналистам, в том числе сотрудничающим с порталами Baltnews и Sputnik.Латвия, предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. Обвинения предъявлены по статье 84 Уголовного закона Латвии - "Нарушение режима санкций Евросоюза", наказание - от денежного штрафа до тюремного заключения. Sputnik.Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
Студия информационного агентства и радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 05:45
Российский дипломат напомнил в СБ ООН о закрытии Sputnik в Эстонии
МИД России назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества - свободы СМИ и выражения мнений. В ведомстве отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Москва ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
 
МедиавойныЗадержание журналистов Sputnik и Baltnews в ЛатвииSputnik ЛатвияТатьяна МоскальковаЕвросоюзМаргарита СимоньянМоскваЛатвияВ мире
 
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