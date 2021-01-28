Экс-президент Киргизии Жээнбеков пришел на инаугурацию Жапарова
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БИШКЕК, 28 янв - РИА Новости. Экс-президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков пришел на инаугурацию нового главы страны Садыра Жапарова, передает в четверг корреспондент РИА Новости.
В зале находится бывший лидер республики Роза Отунбаева и нынешний и.о. президента Талант Мамытов. Согласно данным аппарата президента, на инаугурацию также приглашены рядовые граждане, общественные деятели, представители творческой и научной интеллигенции, руководители ведущих отечественных и зарубежных СМИ, представители дипломатического корпуса, генсек ОДКБ Станислав Зась.
В Киргизии в октябре прошлого года вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Правительство ушло в отставку, итоги выборов были аннулированы. После добровольной отставки президента Сооронбая Жээнбекова ситуация в республике стабилизировалась, протесты прекратились. Исполняющим обязанности президента и премьер-министра стал оппозиционный лидер Садыр Жапаров, впоследствии оставивший посты ради участия в выборах на правах обычного гражданина.
Досрочные выборы президента Киргизии состоялись 10 января. Явка была невысокой - на участки пришли менее 40% от общего числа избирателей. Из них 79,2% голосов были отданы за Садыра Жапарова. Второе место и 6,7% голосов получил бывший спикер страны Адахан Мадумаров.