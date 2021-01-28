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https://ria.ru/20210128/zakharova-1594997728.html
Захарова оценила отсутствие реакции ЕС на беспорядки в Нидерландах
Захарова оценила отсутствие реакции ЕС на беспорядки в Нидерландах
В Москве обратили внимание на отсутствие реакции партнеров из ЕС на разгон демонстраций в Нидерландах, заявила официальный представитель российского МИД Мария... РИА Новости, 28.01.2021
2021-01-28T17:05
2021-01-28T18:42
россия
мария захарова
g7
алексей навальный
нато
генеральная прокуратура рф
франция
в мире
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве обратили внимание на отсутствие реакции партнеров из ЕС на разгон демонстраций в Нидерландах, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она отметила, что в Европе не только не критиковали действия голландской полиции и властей — их предпочли не комментировать.С выходных в Нидерландах продолжаются массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В некоторых городах они вылились в беспорядки. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.Полиция и службы безопасности проводят массовые задержания за подстрекательство к беспорядкам."У меня вопрос: а почему коллеги по западным блокам — по НАТО, по ЕС — друг друга не осуждают? Почему нет ни одного заявления "Семерки" с хоть какой-либо реакцией на ситуацию в Нидерландах, Германии, Франции? Вы что-нибудь слышали? Я — нет... А знаете почему? Потому что их нет. Они себя никогда не то что не осуждают, они даже не комментируют", — сказала Захарова на брифинге.При этом она поиронизировала, что жестокими разгоны незаконных демонстраций считаются только в том случае, если акции проходят к востоку от Евросоюза. Такую позицию она назвала лицемерной.Захарова призвала западных партнеров сосредоточиться на решении собственных проблем и порекомендовала заниматься сотрудничеством с Россией, а не ее критикой.Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС отреагировали на ситуацию вокруг Алексея Навального и несогласованных акций 23 января: они призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января.В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти заявление срежисированными, объяснив это тем, что они были опубликованы почти синхронно и сделаны "как под копирку". В МИД посчитали это вмешательством во внутренние дела России.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
https://ria.ru/20210124/niderlandy-1594392631.html
https://ria.ru/20210125/protesty-1594453104.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210124/protest-1594395159.html
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россия, мария захарова, g7, алексей навальный, нато, генеральная прокуратура рф, франция, в мире

Захарова оценила отсутствие реакции ЕС на беспорядки в Нидерландах

17:05 28.01.2021 (обновлено: 18:42 28.01.2021)
 
© REUTERS / Piroschka van de WouwЧеловек на пустой улице во время изоляции в связи с распространением коронавируса
Человек на пустой улице во время изоляции в связи с распространением коронавируса - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
© REUTERS / Piroschka van de Wouw
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. В Москве обратили внимание на отсутствие реакции партнеров из ЕС на разгон демонстраций в Нидерландах, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она отметила, что в Европе не только не критиковали действия голландской полиции и властей — их предпочли не комментировать.
С выходных в Нидерландах продолжаются массовые акции протеста против ограничительных мер по COVID-19 и введения комендантского часа. В некоторых городах они вылились в беспорядки. По сообщениям местных СМИ, в понедельник вечером для разгона протестующих в Харлеме и Роттердаме правоохранители применили слезоточивый газ. Кроме того, беспорядки произошли в Амерсфорте, где в полицию полетела пиротехника, а также в Хертогенбосе, где вопреки комендантскому часу собралась группа из 150 молодых людей и был разграблен местный супермаркет.
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"У меня вопрос: а почему коллеги по западным блокам — по НАТО, по ЕС — друг друга не осуждают? Почему нет ни одного заявления "Семерки" с хоть какой-либо реакцией на ситуацию в Нидерландах, Германии, Франции? Вы что-нибудь слышали? Я — нет... А знаете почему? Потому что их нет. Они себя никогда не то что не осуждают, они даже не комментируют", — сказала Захарова на брифинге.
При этом она поиронизировала, что жестокими разгоны незаконных демонстраций считаются только в том случае, если акции проходят к востоку от Евросоюза. Такую позицию она назвала лицемерной.
Захарова призвала западных партнеров сосредоточиться на решении собственных проблем и порекомендовала заниматься сотрудничеством с Россией, а не ее критикой.
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Ранее главы МИД G7 и высокий представитель ЕС отреагировали на ситуацию вокруг Алексея Навального и несогласованных акций 23 января: они призвали российские власти освободить Навального, назвали его арест "политически мотивированным". Также они заявили, что обеспокоены задержанием "тысяч мирных демонстрантов и журналистов" 23 января.
В российском внешнеполитическом ведомстве назвали эти заявление срежисированными, объяснив это тем, что они были опубликованы почти синхронно и сделаны "как под копирку". В МИД посчитали это вмешательством во внутренние дела России.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Помимо предупреждений об ответственности, Генпрокуратура ранее потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на несогласованные мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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